元城市虛擬宅 創新生活體驗

【◎文/李曉萍 ◎圖片提供/HTC】

想像一個融合真實與虛擬的數位新生活，只要動動手指就可以布置出自己的夢想宅，還能邀請世界各地好友到家中開派對，進入1:1 打造的高雄市虛擬展館，參與藝文展覽、娛樂表演、演唱會、賽事直播、商城購物等活動。

打造元宇宙未來城市

高雄市政府近來積極發展文創、新興產業，為了掌握未來十年全球性數位轉型的契機，與HTC攜手合作元宇宙造鎮計畫，以高雄市的文化、藝術及娛樂場館為發展基礎，創建一個融合真實與虛擬世界的「VIVERSE元城市」，引領世代進入一個超越現實、地域限制，可以與全球各地好友一起參與和共享的世界，展示臺灣在元宇宙多元應用發展上的豐碩成果。

陳其邁市長進入虛擬高雄市立美術館與用戶互動。(圖片提供/HTC)

元城市如同高雄的數位分身，民眾可以透過「自己的元城市家」進入 1:1 高雄市數位雙生虛擬展館，參觀高雄市立美術館的藝術展覽、親臨高雄巨蛋的現場賽事、欣賞衛武營國家藝術文化中心的精彩演出、體驗高雄流行音樂中心的國際級表演節目或演唱會，融入在地特色文化的虛擬實境技術，將高雄打造成為展、演、唱、賽等元城市示範城，提供民眾精彩多元的數位新生活。

VIVERSE元城市2萬個「元城市虛擬宅」現正開放免費兌換入住，還有機會獲得萬元驚喜好禮。(圖片提供/HTC)

登入元城市 體驗新世代娛樂生活

即日起，人人都能成為「元住民」！VIVERSE元城市開放2萬個「虛擬宅」提供民眾免費入住，可隨心所欲布置專屬空間，並邀請世界各地的好友來家裡參加派對、舉辦分享會、或一同觀賞線上Live音樂表演。首批Check-In入住民眾，還可在虛擬宅中尋找彩蛋，有機會獲得HTC準備的萬元驚喜好禮。

元城市中的高雄巨蛋全家海神主場館。(圖片提供/HTC)

透過虛擬宅中的掛畫，就能開啟通往高雄市特色展館的任意門。首波上線開館的是「高雄市立美術館」和「高雄巨蛋」，進入美術館展覽室，可近距離欣賞董陽孜、黃土水、陳澄波等大師的藝術作品，作品細節一覽無遺。高雄巨蛋為「高雄全家海神」籃球隊的主場，自2023年12月展開的例行賽已同步於虛擬展場中進行直播，能以第一人稱視角觀賞賽事，沉浸於緊張刺激的比賽氛圍之中。

虛擬世界中的衛武營國家藝術文化中心以1:1 打造還原。(圖片提供/HTC)

預計於今年第二季陸續開館的則是「衛武營國家藝術文化中心」及「高雄流行音樂中心」。跟著VIVERSE來到亞灣區的地標，可以飛升上空鳥瞰高雄流行音樂中心建築之美，也可以漫步走廊沉浸於港灣風光，未來，嶄新的線上演出模式將在此呈現，提供360度自由觀賞的視角，讓粉絲們近距離見證偶像的精彩表演。在與現實世界一模一樣的衛武營音樂廳中，將呈現新型態的表演內容，透過立體容積攝影全方位捕捉表演者動作，真實呈現表演者樣貌，觀眾還可以主動切換角度欣賞表演，為藝文觀賞帶來全新的體驗。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示：「我們正致力於發展元宇宙生態系，聚集來自世界各地的優秀開發者，以國際性技術打造開放多元的元城市世界。而這個城市將成為展現創意和技術的舞台，也將為人們提供更多互動和娛樂的機會。」元宇宙不再是產業新聞上象徵「未來」的標題，而是打破時間與地域限制的「元城市互聯新生活」，既是高雄現在進行式，同時也邁向無限的未來市。

「元城市虛擬宅」兌換步驟

• 即刻Check-In成為首批元住民！請依以下步驟完成入住：

1.前往官網註冊或登入VIVERSE帳戶。

2.點擊右上方個人頭像，選擇「兌換」，輸入代碼：「digihome」（兌換網址），點選「提交」。

3.出現兌換商品「元城市虛擬宅」後，點擊「兌換」。

4.兌換完成後如欲開始使用，點擊右上方個人頭像，選擇「我的World」，篩選「帳號中未啟用的World」，即會出現你所兌換的虛擬宅，點擊圖片即可進入你的專屬空間。

• 詳細活動說明網頁