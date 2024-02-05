高大鮮乳 從小喝到大的香濃幸福味

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

高大鮮乳，一個承載著在地情感的品牌，許多店家會使用其乳品「套」（thò，臺語，搭配、混合之意）紅茶，創造出令人魂牽夢縈的經典香濃味。

從兩頭牛開始 純白乳香傳三代

高大鮮乳創辦人陳行貶於民國21年（日治時期）受僱於日本人經營的高雄牧場，認真負責的工作精神受到賞識，旁人建議他自創事業，陳行貶開始嘗試購買牛奶裝瓶，再以腳踏車配送，高大鮮乳的歷史由此展開。

很多人訝異高大鮮乳加工廠竟位於高雄鬧區，其實1959年就已設立在此。 (翻拍/Carter)

民國35年，陳行貶考量自產自銷比購買生乳後加工來得容易經營，於是開始自己養牛，從最初的兩頭牛開始逐漸擴大經營，乳品加工廠則設於高雄車站附近。長子陳益雄畢業後接手家業，期間牧場歷經多次遷徙，從橋頭到灣仔內，再到屏東鹽埔，如今牧場擴展至20甲，牛隻數量增加到近千頭。這樣的轉變與發展，正是高大鮮乳在高雄人心中建立起豐富記憶的一部分。

高大鮮乳秉持上下游一貫生產，堅持自家養牛，掌握乳源品質。第三代陳鴻興表示，經營理念來自祖父與父親的深刻認知，他們認為，牧場和加工廠並行才能更好地協同作業：牧場和加工廠的一條龍作業模式，將牛奶從生產到包裝、行銷一手掌握，維持品質一致性。

高大鮮乳的高品質，源自對生產製程與食安的嚴格把控。 (攝影/Carter)

陳鴻興回憶，父親曾受農業部邀請前往日本參訪精緻農業，深感「產銷履歷」的重要性。在政府推行產銷履歷之初，高大鮮乳積極響應取得認證，展現品牌對鮮乳生產過程的嚴格要求。如今，高大牧場第三代接棒上一代的經營理念，擦亮家族傳下的招牌。

高大鮮乳「套」紅茶、咖啡、果汁 提升飲品風味層次

高大鮮乳的銷售通路不斷拓展，早期以早餐店為主，部分為零售和飲料店家，十餘年前開發利樂包，拓展至全聯、家樂福等大賣場，受歡迎的傳統玻璃瓶包裝更遠賣到臺北，滿足喜愛復古風的消費者。

喝瓶裝奶有小訣竅，連同塑膠膜一起輕壓，裡面的紙蓋就能輕易滑開。 (攝影/Carter) 有人形容高大鮮乳是「鮮奶界的LV」，不僅因乳品有生產履歷，更因為專注於高品質，投入相當高的生產成本，獲得市場普遍肯定。陳鴻興舉例，在鹽埕區經營超過70年的「香茗茶行」，一直以來都使用高大鮮乳，招牌鮮奶茶是在地人與觀光客必嘗飲品，濃郁鮮乳搭配茶香滋味一絕。

「牛奶品質不僅來自於飼料配方、擠乳過程，更涵蓋了加工廠的殺菌、充填、包裝等環節。」陳鴻興道出高大鮮乳從市場脫穎而出的原因。他說，優質的鮮乳喝起來生津潤喉不澀口，也能與紅茶、咖啡、果汁等飲品相融，突顯乳品的卓越風味。

提到未來展望，陳鴻興將以自家鮮乳為原料發展其他副產品，用創新精神接受市場挑戰。保持積極正面的態度，讓高大鮮乳在鮮奶界佔有一席之地，也為新一代高雄人打造難忘的味覺記憶。

• 高大鮮乳

地址：高雄市三民區建國二路230號

電話：07-2362620

FB：高大牧場