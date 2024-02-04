高雄有愛真幸福！敬老、博愛兩卡雙加碼 外出安全更便利

【◎文/蘇宇翎 ◎ 攝影/Carter】

最近在高雄街道人潮中，常見長輩們聊天歡笑身影，原來是趁著陽光正好，彼此相約搭輕軌、坐捷運外出，遊覽高雄景點。有時輕軌列車經過，可見車窗映出長輩看著外面的臉龐，微微一笑對著騎士們揮揮手，情景無比可愛，生活在高雄就是這樣處處洋溢著簡單的幸福感。

使用敬老卡與博愛卡，可以搭乘各種大眾運輸工具，選擇多元。(攝影/Carter)

健全大眾運輸路網 打造無障礙樂齡友善交通

高雄輕軌成圓並於今（113）年元旦正式全線通車試營運，長輩們利用公車、捷運等大眾運輸工具接駁到各輕軌站點，愜意地從這一站轉乘到另一站，偶遇分不清乘車方向的旅客還能協助指引，坐在車廂內談笑討論著要去駁二還是旗津，如此景象彷彿日漸成為長輩們的日常。

持敬老卡搭乘高雄市公車船、捷運、輕軌即可取得社福點數，或至社會局或區公所過卡，敬老卡每年1,200點社福點數、博愛卡每月900點社福點數。(攝影/Carter)

原來高雄市政府自今年元月起，體貼高齡長輩、身障族群的通行需求，擴大敬老卡（長輩）、博愛卡（身心障礙者）使用範圍，改以「社福點數」扣點，讓長輩、身障朋友外出選擇搭乘便利又安全的大眾運具，既減少自駕風險又可增加社會參與。其中，敬老卡每年1,200點，公車、客運、渡輪及輕軌免費（不扣點），捷運依實際搭乘半價扣點，特約計程車每趟扣50點。博愛卡每月900點，搭乘輕軌免費（不扣點），公車、客運、渡輪及捷運等依實際搭乘半價扣點，特約計程車每趟扣50點，特約無障礙計程車依實際搭乘車資200元以下扣54點，201元以上扣72點。以上兩種社福卡使用詳情，民眾可上高雄市政府社會局網站查詢（敬老卡、博愛卡）。

敬老卡於免費搭乘高雄公共車船及輕軌原有福利外，今年擴增高雄捷運及計程車，可使用社福點數抵扣。(攝影/Carter)

揪友到戶外走走 無障礙樂齡友善好生活

得知敬老卡有加碼消息的李爸爸與李媽媽，兩人馬上就帶著卡片到區公所過卡，區公所人員也分享，自敬老卡跟博愛卡改為社福點數的政策開始後，來過卡的人數與日俱增，顯示長輩們平時外出多仰賴大眾運輸工具。

敬老卡於免費搭乘高雄公共車船及輕軌原有福利外，今年擴增高雄捷運及計程車，可使用社福點數抵扣。(攝影/Carter)

李爸爸說：「年輕時較常自己開車，年紀大了開車出門比較累，加上現在捷運、輕軌都健全了，敬老卡又加碼送福利，而且結伴出遊樂趣多，現在我們都會規劃要從哪一站搭到哪裡，要搭公車還是捷運輕軌。」

李媽媽也分享：「以前申請敬老卡卻很少用，今年知道敬老卡增加使用範圍以及社福點數，就覺得太棒了！就是鼓勵我們老人家多出去曬曬太陽、多活動，現在開始要好好使用這張卡片，努力用光這些點數。」

持敬老卡跟博愛卡的朋友們可以選擇搭乘特約計程車。(攝影/Carter)

社會局表示，敬老卡目前發行已逾48萬張、博愛卡也接近12萬張，目前正積極與台鐵洽談合作，未來兩種社福卡片也能用於搭乘火車，預計將有逾60萬人受惠。打造樂齡友善、無障礙、以人為本的交通環境，一直是高雄努力的目標，對多數人而言，家人能快快樂樂出門、平平安回家就是彌足珍貴的禮物。

社福卡使用說明：

• 敬老卡：使用說明

洽詢窗口：社會局老人福利科07-3368333轉2448

• 博愛卡：使用說明

洽詢窗口：社會局身心障礙福利科07-3368333轉3944