義民節中元普渡 展現客家互助精神

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/陳婷芳 ◎圖片提供/高雄市褒忠義民廟】

「高雄市褒忠義民廟」可謂客家族群的信仰中心，每年農曆7月20日（今年國曆9月4日）義民節及農曆11月12日義民爺公聖誕，都會舉辦盛大祭典。義民節傳統由四大庄頭輪流擔任「爐主」祭祀義民爺，除傳統豬羊牲禮外，為大士爺開光點睛及最後燒化等儀式，都是重要看點。祭祀後白米及上千份供品捐贈弱勢送暖，傳達義民互助精神。

高雄市褒忠義民廟建築氣度恢弘，是客家族群信仰中心。(攝影/陳婷芳)

臺灣神明義民爺

「全臺灣神明的廟宇，只有我們義民爺是臺灣人。」高雄市褒忠義民廟管理委員會代表葉佐炯談起義民廟沿革時特別強調，臺灣文化多元，信徒眾多的神明多傳承自中國大陸，唯有義民爺是道地本土神明，誕於臺灣客家庄，屬於臺灣開墾歷史的一部分。

除清乾隆加封御賜匾額「褒忠」，高雄市褒忠義民廟也有抗日名將薛岳將軍與羅卓英將軍敬獻匾額。(攝影/陳婷芳)

義民節由來是為紀念清乾隆51年（西元1786年）林爽文事件中，保鄉為民犧牲的死難之士，客家先民發揮慈悲精神，感念捐軀沙場義民們的無依魂魄，於是樂捐建廟祀之，乾隆皇帝也加封御賜匾額「褒忠」表旌鄉里。高雄市褒忠義民廟香火源自新竹縣新埔枋寮褒忠義民廟，由移居南部的北部客家人祭拜，隨著臺灣族群融合，奉香求平安的信眾遍及各族群與新住民，長期形成眾人的信仰中心。

高雄市褒忠義民廟舉行春秋祭、義民節慶典有數十年歷史，透過早年祭典儀式文物可一窺時代演進。(攝影/陳婷芳)

高雄市褒忠義民廟採南方式廟宇建築型制，正殿主祀義民爺、觀音菩薩、天上聖母，東西兩側則分別為太歲殿與文昌殿。特殊的是，高雄市褒忠義民爺泥塑神尊出自彩繪名師宮牧山之手，迥異於臺灣一般義民廟僅供奉祿牌、香旗。該廟常務委員黃煩傳解釋，建廟時先賢長輩認為義民爺是一個義軍的統稱，並沒有代表性人物，且是有功勞的人才可以進入祿牌，考量地處都會區，為免和神主牌位混淆，建廟時才會塑造一尊義民的形象，供信眾參拜。

傳統「神豬羊角大賽」以豬羊牲禮奉祭義民爺，獲勝者成為當年祭典的主要供品。(圖片提供/高雄市褒忠義民廟)

義民精神助弱勢

為傳承祭典儀式與義民爺信仰文化，褒忠義民廟建廟76年來，年年舉辦義民祭典，由四大庄頭輪值，一年一轄區輪流擔任「爐主」祭祀義民爺。為表誠心，傳統「神豬羊角大賽」以豬羊牲禮奉祭義民爺，以前農業社會家家各擁肥豬，在大賽上同臺互別苗頭，獲勝者成為當年祭典主要供品；隨著環保意識及社會風氣改變，義民節不再以神豬比賽為主軸，數量也不同於早年動輒上百頭神豬排隊共祭盛況，改以強調發揚客家保國衛民，對國家盡忠、對朋友有義的精神。

義民節上出現的大士爺，負責坐鎮普渡會場，青面獠牙、吐長舌、口噴火焰，模樣威武。(圖片提供/高雄市褒忠義民廟)

義民祭典另一特色，是普渡時還要進行「鬼王」大士爺開光點睛，在祭典尾聲舉行大士爺燒化儀式，象徵鬼王詔令眾鬼返回陰間。此外高雄市褒忠義民廟於中元普渡期間，每年募捐白米約8000斗及供品約1000份，捐贈弱勢團體，並於農曆7月19、20日宴請街友，後因疫情改發放便當取代以往辦桌形式，該廟管理委員會劉貴旭主任委員，每個月固定時段在該廟安排捐血車服務，透過公益活動來發揮義民爺人飢己飢的義民精神。今年循往例採用電子鞭炮，避免造成周遭環境噪音及空氣污染，環保觀念與時俱進，心誠則靈——絲毫不減向義民爺祈願風調雨順，合境平安的誠心。