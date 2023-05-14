科技女力報到 AI驅動企業數位轉型

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/立捷數據整合】

全球掀起AI聊天機器人ChatGPT討論熱潮，讓AI語意分析技術更廣為人知！「立捷數據整合」產品同樣應用AI人工智慧，透過「AI文件探勘技術」管理海量資料，能夠幫助使用者在龐大的數據庫中迅速找到所需要的文件並進行精準分析，目前客戶包含大、小企業與律師事務所等，讓企業在科技浪潮潮中不落人後，走得更久、更遠。

立捷數據整合透過AI文件探勘技術管理海量資料，推出電子郵件稽查系統（Cirrus），可協助企業稽核及法務等部門，迅速找到所需文件並精準分析。(攝影/Carter)

進駐KO-IN智高點 獲得豐富創業資源

立捷數據整合營運長林香岑，過去10多年來，在美國投入e-Discovery數位探勘產業，專長為大數據分析。當她回到臺灣，發現此一美國新興行業在臺灣相當具有發展潛力，便於2018年成立公司，辦公室最初設在台北，考量近年高雄積極發展智慧科技，而且大南方講座等資源與產業鏈結等機會也越來越多，於是第一年就毅然遷回高雄，在家鄉打拼自己的事業。

為加速融入高雄產業環境，透過市府經發局輔導，立捷數據整合進駐KO-IN智高點新創基地。她說，「選擇創業空間，除了租金之外，也要考量這個空間能帶給你什麼！」創業第一年，她經常參加KO-IN智高點舉辦的各種講座課程，學習撰寫企劃書、簡報等技巧，從中所獲得的課程與資源，於創業初期幫助很大。同時，經過這幾年發展下來，她也觀察到高雄傳統產業多，且多數面臨數位轉型之際，將是科技產業進入的最好時機點。

立捷數據整合營運長林香岑，多次在會面場合，被客戶誤認為是秘書、PM，她希望科技女力能更被重視。(攝影/Carter)

Women in Tech 女性科技創業家

新創公司最需要的是「信用分數」，意指讓別人相信你正在做的事，林香岑積極參加各種競賽活動、展覽等，短時間掌握市場需求、提升企業力，同時增加曝光度，例如獲得「G Camp鏈結國際獎」、「SheMeansBusiness Taiwan」最佳人氣獎等肯定；說到女性創業支持，她推薦經濟部中小企業處所「AWE女企業家學院」的女性創業飛雁計畫及SYSME女性加速器計畫等政府相關資源。

身為少數科技產業女創業家，她多次在會面場合，被客戶誤認為是秘書或PM。她表示，多數人有女性較難進入資訊產業的刻板印象，該領域職場的女性從業人員也很少被看見，其實國際上已開始重視「Women in Tech」，鼓勵女性在科技上的貢獻與創新，讓科技女力成為不可或缺的力量，相對受到重視。

她分享個人的觀察，在資訊科技產業上，相較於男性，女性需要向客戶證明自己擁有足夠技術能力，才足以說服對方接受，她以細膩心思與業主溝通，將劣勢轉化為優勢，有助於案件談成交易。

立捷數據整合是將海量資料與非結構性檔案，經由Data Mining（文件探勘）技術收整管理並分析，讓客戶對數據有深入洞察力（Insight），主要服務風險管理、稽核與法遵、訴訟相關文件審核與客戶服務產業領域。（圖片提供/立捷數據整合）

立捷數據整合核心技術－AI文件探勘技術

立捷數據整合究竟是做什麼樣的資訊服務呢？在AI聊天機器人ChatGPT未造成熱潮前，林香岑總得大費周章向客戶介紹產品，現在她則可以藉由AI語意分析技術，ChatGPT從資料庫裡尋找答案回覆使用者發問的模式，來說明數據整合便是利用AI文件探勘技術，為企業單位內部文件數位化管理，透過文件標籤、目錄等方式建立資料庫，協助人們迅速查找所需資料，立捷能夠依據個別產業不同需求，推出客製化產品。

她表示，國內司法單位已推行卷宗數位化，雖然律師不需再抱著厚重的法律卷宗，但仍得耗費大量時間閱讀資料，「Law DNA」這套工具能將數位卷宗透過AI分析編碼去產生目錄，再經由關鍵字等條件搜尋資料，大量提升工作效率，目前已有多家律師事務所採用。

立捷更以AI技術為本，開發出「電子郵件稽查系統Cirrus」，協助大型企業稽核或法務部門進行內部文件檢索時，系統可迅速完成任務。以一間擁有100名員工的企業為例，若僅有1名法務人員，要從所有員工往來郵件中查找特定資料，十分花時間與精力，但透過該系統，僅需短時間就可針對所有標題、內容；甚至圖片完成檔案搜尋。「Ai客服系統」則運用在銷售商品的公司行號，功能像是將各式各樣的客戶來信，第一時間按照公司部門進行分類，不需藉由人力一一篩選。立捷經過統計這類AI語意分析技術產品，可協助客戶節省高達約90%時間，也是許多客戶找上他們的主因。

由「人」思考作決定 不用擔心未來被AI取代

「重複的事情給AI做，需要思考、做決定的事情，留給人來做！」有人擔心未來工作是否會被AI取代，林香岑指出，AI並不是萬能，現在大家看到ChatGPT這麼厲害，其實前期得用廣大資料去訓練它，「動腦筋」的事情就留給人類處理。

隨著人工智慧蓬勃發展，人們如何因應未來趨勢？她認為「不用去排斥，去接受它成為人們的輔助，學習訓練、駕馭它，讓AI成為最好的幫手！」立捷數據整合持續思考如何將AI做更多元運用，開發出更多在工作或生活上可應用的好工具。用創意及技術讓生活更便利。她期待未來有更女性加入科技產業，成為創業夥伴，不要覺得自己不夠厲害，dare to dream（勇敢做夢）就對了！

• 立捷數據整合

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