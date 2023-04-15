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演唱會延長嗨 「加食延暢」體驗最海派續攤

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「夜駁二派對」精選美食餐飲品牌及人氣DJ，歡迎所有還捨不得睡的歌迷們相約駁二續攤。(攝影/Carter)
「夜駁二派對」精選美食餐飲品牌及人氣DJ，歡迎所有還捨不得睡的歌迷們相約駁二續攤。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府文化局、高市府經濟發展局】

High唱完三天三夜，還意猶未盡嗎？高市府推出最海派的續攤活動─「加食延暢」，邀請歌迷看演唱會歡騰過後，憑演唱會票根，繼續續攤！超過上百家合作店家及12家百貨祭出多種優惠，不只可享美食、旅遊及購物等折扣或獲贈店家餐點，指定演唱會票根也可兌換商圈夜市優惠券，在高雄45處特色商圈皆可折抵使用。快來高雄聽演唱會換好康，玩遍山海美景，享美食好酒加場續攤，讓搖擺音浪歡樂不間斷。

指定演唱會票根送商圈夜市優惠券。(圖片提供/高市府經濟發展局)
指定演唱會票根送商圈夜市優惠券。(圖片提供/高市府經濟發展局)
　　晚上10點，駁二藝術特區傳來陣陣重低音節奏，燒烤料理流淌肉汁，還有新鮮生啤和精釀啤酒，好酒美食與現場音樂加乘下，氣氛炒熱到最高點。「夜駁二派對」是市府在加食延暢活動中的重頭戲之一，結合韓國知名女團、張惠妹、五月天等在高雄舉辦的大型演唱會後，於駁二藝術特區接力開場，從晚上8點至隔日凌晨2點邀請在地美食品牌進駐現場烹調，現場DJ帶動讓音樂不間斷，讓捨不得回家的樂迷們轉場續攤繼續嗨！

夜駁二派對現場宛如大型歌迷派對，手持票根即可兌換免費餐酒券，立刻補滿演唱會消耗的能量，充足體力繼續嗨整夜。(上：攝影/Carter；下：圖片提供/高市府文化局)
夜駁二派對現場宛如大型歌迷派對，手持票根即可兌換免費餐酒券，立刻補滿演唱會消耗的能量，充足體力繼續嗨整夜。(上：攝影/Carter；下：圖片提供/高市府文化局)

演唱會門票價值再放大 好康帶著走

　　「來高雄聽演唱會真的太開心了！」冠廷和瑋瑋好友倆人結伴專程從臺北來參加韓國知名女團演唱會，意猶未盡來夜駁二派對喝啤酒續攤，他們說：「現場音樂很嗨，還繼續放她們的歌，但我們真的跳不動了！」另外，專程帶13歲女兒來聽演唱會的蕭爸爸也說：「演唱會結束又累又餓，有個可以換飲料吃宵夜的地方很不錯！我們還去夢時代搭摩天輪，女兒搭上摩天輪比見到明星還興奮。」派對現場聚集來自四面八方的歌迷們，氣氛超嗨！手持票根即可兌換餐酒券，補滿演唱會消耗的能量，充足體力繼續嗨整夜。

搭乘文化遊艇觀光，是從海上認識高雄的絕佳選擇。(圖片提供/高市府文化局)
搭乘文化遊艇觀光，是從海上認識高雄的絕佳選擇。(圖片提供/高市府文化局)
紅毛港文化園區為觀看大船入港必收景點。(圖片提供/高市府文化局)
紅毛港文化園區為觀看大船入港必收景點。(圖片提供/高市府文化局)
　　文化局長王文翠說「『加食延暢』集合美食餐飲品牌及人氣DJ，將演唱會後的美好回憶延續到午夜，賦予演唱會門票『夜間加乘』的效果。」演唱會票根除能兌換夜駁二派對餐酒券外，還可獲得餐廳與夜市折扣、夢時代摩天輪10元搭乘優惠、報名田園饗宴獲贈精美小禮等多重好康；另外，只要帶上演唱會票根，搭乘文化遊艇、海上渡輪即可享優惠，到海上感受港都的山海河港魅力，也是輕旅高雄的好選擇！

「夜駁二派對」集結燒烤料理以及多種風味啤酒，憑演唱會票根，體驗高雄最海派宵夜場。(攝影/Carter)
「夜駁二派對」集結燒烤料理以及多種風味啤酒，憑演唱會票根，體驗高雄最海派宵夜場。(攝影/Carter)
　　在演唱會跳到全身痠痛，想找個地方坐下來輕鬆聚聚嗎？打開手機搜尋「高雄夜Chill處」合作餐廳，包括英迪格酒店高空酒吧、紅瀰咖啡餐酒館、鼎王麻辣鍋七賢店等知名餐廳，及位在世運場館、高雄巨蛋、高雄流行音樂中心等3大場館周遭餐廳也祭出美食優惠，免費飲料或特價餐點輕鬆點，盡情享受夜晚港都好Chill處。

一張門票可兌換一張商圈夜市優惠券，每張面額50元，可在45個合作商圈或店家內使用。(圖片提供/高市府經濟發展局)
一張門票可兌換一張商圈夜市優惠券，每張面額50元，可在45個合作商圈或店家內使用。(圖片提供/高市府經濟發展局)

兌換商圈夜市優惠券 夜市走跳吃美食

　　如規劃2天1夜高雄小旅行，逛夜市也別忘了帶票根，憑指定演唱會門票〈2023 BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG、五月天 2023諾亞方舟、2023大港開唱、張惠妹 aMEI 演唱會2023演唱會門票〉，到指定發放的捷運車站換取面額50元的「商圈夜市優惠券」，在人氣爆棚的自強夜市、光華夜市，文青最愛的鹽埕第一公有市場，還有美濃、旗山、大樹等45處夜市商圈都可以使用，讓歌迷們曲終人不散，繼續暢玩高雄，享受夜生活。

憑「加食延暢」指定演唱會門票，可參加夜駁二派對，並獲得周邊合作餐廳折扣、商圈夜市優惠券及摩天輪或指定電商購物等優惠。(攝影/Carter)
憑「加食延暢」指定演唱會門票，可參加夜駁二派對，並獲得周邊合作餐廳折扣、商圈夜市優惠券及摩天輪或指定電商購物等優惠。(攝影/Carter)
　　多樣化的餐酒美食和派對活動，把演唱會票根加值放大，讓音樂現場的感動和興奮延長。市府文化局表示，「加食延暢」要讓來自各地的歌迷們，感受高雄的風土與人情、港都的豪爽與細膩。來高雄不只衝音浪，優惠的多重宇宙邀請歌迷「加食延暢」繼續續攤，感受海派熱情的高雄夜生活。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.04】

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