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全面電動化時代來臨 電動公車、YouBike 2.0E上路

聯合新聞網／ 高雄畫刊
YouBike 2.0E增加電力輔助，對騎乘者來說更為輕鬆友善。(攝影/Carter)
YouBike 2.0E增加電力輔助，對騎乘者來說更為輕鬆友善。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

　　不會排放廢氣的電動公車、可愜意馳騁不再氣喘吁吁的YouBike 2.0E電輔自行車陸續上路，高雄市公共運輸網日益完善，便利性與減碳節能電動化再升級，成為市民上學、通勤與購物的最佳夥伴。

　　在寬廣開闊的高雄港灣，山水相依的壽山和澄清湖，可以看到許多白橘相間的亮眼身影，在自行車道劃過一道又一道優美線條。這是高雄新上路的YouBike 2.0E電輔自行車，電輔裝置助騎乘者一臂之力，提供更輕鬆省力的騎乘經驗。「自行車加裝電動真的順很多！」在澄清湖的環湖自行車道上，張先生騎著YouBike 2.0E大讚說：「假日和家人來散步騎車，不用騎到滿頭汗也可以輕鬆繞湖一圈。」

智慧車機上的螢幕表顯示自行車電量與時速，租借時也可透過儀表感應卡片或掃描QR Code。(攝影/Carter)
智慧車機上的螢幕表顯示自行車電量與時速，租借時也可透過儀表感應卡片或掃描QR Code。(攝影/Carter)
　　流線型車身、直覺式伸縮坐墊，加上更符合人體工學的設計，新上路的YouBike 2.0E技術大升級！有電力輔助的YouBike2.0E讓騎乘者幾乎不用太費力，就可以踩踏前行，遇到逆風或上坡路段時，也像在平地一樣順暢。透過智慧車機上的螢幕表顯示，可以清楚掌握電池容量，滿電時平路最多可騎乘80公里。當電量低於20%記得儘速還車，當電量降到5%就無電力輔助。YouBike 2.0E也與既有YouBike 2.0共用會員、停車柱及APP，民眾借用前，建議可在YouBike2.0E官方App或於YouBike2.0E智慧車機螢幕上確認電池電量，電池設置在YouBike2.0E後泥除的上方，當電量低於30%以下民眾就暫時無法借用車輛，由調度人員更換充滿電量的電池後即可再度借用。

高雄YouBike 2.0E升級計畫投入500輛電動輔助自行車，提供市民更便利優質的公共自行車服務。(攝影/Carter)
高雄YouBike 2.0E升級計畫投入500輛電動輔助自行車，提供市民更便利優質的公共自行車服務。(攝影/Carter)
　　市府交通局表示，高雄積極推動YouBike 2.0E升級計畫，投入營運以來，公共自行車周轉率顯著增加，平均每輛車每日使用最高達15.73次，比起一般公共自行車，成長約3倍多，增加電力輔助後，讓高齡者或負載較重的民眾也能自在騎乘，移動距離也更長遠。目前加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車及540輛YouBike 2.0自行車後，全市公共自行車達到1萬輛規模，鼓勵民眾減碳出遊，共享從捷運到目的地的最後一哩路。

零排放的電動公車一掃過往公車廢氣與高熱的印象，搭乘經驗也更舒適平穩。(攝影/Carter)
零排放的電動公車一掃過往公車廢氣與高熱的印象，搭乘經驗也更舒適平穩。(攝影/Carter)
高雄市電動公車比例六都第一，被交通部選為電動公車示範計畫執行成果標竿城市。(攝影/Carter)
高雄市電動公車比例六都第一，被交通部選為電動公車示範計畫執行成果標竿城市。(攝影/Carter)
　　除YouBike 2.0E作為城市短距移動好幫手外，肩負市民中短程通勤任務的公車，也迎來嶄新的電動時代。市府積極導入節能減碳電動公車，截至111年11月底電動公車數已達206輛，占全市公車21.2%，比例高居六都第一。安靜零排放的電動公車自上路來備受好評，許多民眾都說上下車時再也不用忍受高熱和廢氣，運轉時也比傳統汽油車更加安靜穩定，乘坐舒適度明顯提升。

示範型電動公車提供網路、充電等服務，安全系統與身障友善大幅提升，並支持多元支付。(攝影/Carter)
示範型電動公車提供網路、充電等服務，安全系統與身障友善大幅提升，並支持多元支付。(攝影/Carter)
　　市府交通局表示，目前已經爭取到搭載多項智慧化設備的國產示範型電動公車計68輛、一般型電動公車48輛，未來交車後，電動公車占總公車數比例將提升至33%，全電動公車路線將提升至22條，未來也將持續要求業者新闢路線，並盤點10年以上柴油車輛，向交通部公路總局提報汰舊換新計畫。電輔自行車與電動公車雙管齊下，讓高雄朝「2050淨零排放」目標又向前一步，邀請民眾親自體驗減碳永續的運輸生活，感受升級版的舒適和便利。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】

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