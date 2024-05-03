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強化陣容 法務部調查人員特考即日起到5月30日受理報名

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
法務部調查人員特考即日起受理報名，台中市調查處呼籲優秀青年踴躍報考。記者宋健生/攝影
法務部調查人員特考即日起受理報名，台中市調查處呼籲優秀青年踴躍報考。記者宋健生/攝影

2024年法務部調查局的調查人員特考，預計招募127名有志青年，即日起開始接受報名，希望注入新血之後，能夠強化調查團隊力量，因應日益複雜的安全及犯罪挑戰。台中市調查處也呼籲中部地區的優秀青年，踴躍報考，為調查局注入新血、強化陣容。

市調處表示，這次的調查人員考試分為筆試、體能測驗及口試三個部分。考試將選拔多個語言及專業領域的人才，包括調查工作組、法律實務組及資訊科學組等，報名到5月9日為止，而筆試預定今年8月10日、12日兩天分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東舉行。

法務部調查局表示，最近三年來筆試的錄取率都超過10％，另外體能心肺耐力測驗，是今年招考的關鍵，男性應考人員需在5分50秒內，完成1,200百公尺跑走，女性應考人需在6分20秒內完成。

市調處表示，考試錄取人員將接受法務部調查局幹部訓練所一年訓練，成績及格者，將分發到各地調查局及所屬各機關，從事反制敵諜滲透、檢肅貪汙、防制重大經濟及洗錢犯罪以及查緝毒品等國家調查官等工作。

市調處鼓勵合格的調查人員，接受各項職務歷練，以豐厚完整調查工作資歷。尤其是資訊科學、電子科學、醫學／化學鑑識、營繕工程組及調查工作組選試特殊語文的錄取人員，需接受外勤第一線工作歷練，把自身專業運用於調查工作上。

法務部調查局希望通過這次特考招募，強化專業調查人力，讓國家更安全、人民更幸福，有關這次調查人員特考的相關考試資訊，民眾可以在法務部調查局官網上查詢相關資訊。

調查局

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