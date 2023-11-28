考上好學校才有好工作？他見頂大畢業生搶捧鐵飯碗 網曝原因：對國家是好事

工作帶來的穩定收入可以支撐我們過上想要的生活，因此職業選擇是一件很重要的事情。一名網友表示，打從求學時期就接收到來自師長們的教誨，說要努力考上國立高中和國立大學，將來才能找到好工作。如今出社會後卻發現很多頂大畢業生爭相考公職，感到相當不解，畢竟參加國考並不需要具備國立大學的學歷，引發熱議。

原PO在Dcard寫道，打從國中時期，學校老師就無止盡告訴班上學生說「未來高中要考國立的、大學要考國立的，將來才會有好工作」。長大出社會發現，許多國立大學的畢業生都想要通過國家考試，包括台大、政大、成大以及中字輩等頂尖大學畢業生也一樣。這讓原PO納悶，「既然都要考國考的話，那不用國立大學也能報考啊」，不禁疑惑以前老師在課堂上講過的話，其可信度到底在哪？

原PO好奇，難道是因為那些頂大生都找不到理想工作，所以才決定報考國考嗎？原PO還想到以前老師曾說「考上台大人生就成功一半」，如今發現很多頂大畢業生都在考國考，「那這樣以前老師是騙我們的嗎？」。

貼文一出，有網友回應「我也考國考軍職，這裡也需要高階人才」、「很簡單的道理啊！如果希望未來的自己有更多的選擇，那當然是往排名越前面的學校會更有優勢，至於那些頂大畢業還去考公職的就只是個人選擇而已」、「因為中南部不容易找到待遇比公職好的工作，就算待遇差不多，福利通常也沒公職國營好」、「可能也要看科系吧！有些人雖然讀頂大，但出來工作後發現其實不喜歡現在的工作，或是沒什麼選擇的時候，就還是會想要考公職」。

有網友分析，「因為你連比較好的大學都考不上的話，國考也會比較難」、「會這樣問就是你不知道國考有些缺很競爭，能考上的都不簡單，例如央行」、「頂大同學真的很強很聰明，國考也因此變得很競爭，但是好像對國家也不是件壞事，總不能所有頂大生都跑出國或是到私人企業吧」、「能讀四大的人不要說全部，大概也有八九成家境都不錯，既然家裡沒有經濟負擔，那公職國營就是不錯的養老選擇，反正對他們來說讀書考試比什麼都簡單」。

有網友認為，原PO遇到的國中老師並非真的想要騙學生，「老師也有業績壓力，體諒一下」、「那些老師的話本來就不能信，不少都是他們那年代的刻板印象，早就不符合當今現實了」、「教師就同溫層很厚的一群人，一生周遭不是教師就是學生，幾乎沒有接觸其它職業的人」。