快訊

桃機群聚增至13人 增1保全染疫「與確診者足跡相似」

才發新歌跨年登台表演 鄧紫棋卻突發文「告別」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法律專業人員考試變革 法務部：勇於承擔挑戰

中央社 / 台北7日電

行政院會昨天通過考試院函送的修法草案，未來法、檢、律師及法制人員將採四合一考試；法務部今天表示，待草案完成立法程序，將積極規劃執行，勇於承擔未來新制的挑戰。

法務部發布新聞稿表示，未來「法律專業人員資格及任用條例」新制將採檢察官、法官、律師及法制職系公務人員四合一考試，且共同參與一年實務學習後，取得法律專業人員資格，再進行職域分流。

新聞稿指出，職域分流區分為直接取得律師資格或繼續參加檢察官、法官及法制人員的甄選（試）資格，並於甄選錄取後接受檢察官、法官及法制人員各別的職前培訓及任用。

法務部表示，檢察官、法官、律師於現行考試已實質合考，法制職系公務人員考試科目也與司法特考及律師高考科目高度類同，且法制人員肩負國家法制工作重任，未來已規劃朝政府律師方向改革。

法務部說，檢察官、法官、律師、法制人員此四類人員工作內容及職務性質最為相近，各相關機關、民間團體也已有共識納入合考，因此新制關於法律專業人員的涵蓋對象，列入此四類法律專業人員。

新聞稿提到，依草案新制，通過二次筆試及格人員，均需完成「一年實務學習」，才能取得法律專業人員資格，讓尚未進入職場的考生得以充分理解各法律專業職域的實務，有助於職涯選擇，且透過完整歷練，未來檢察官、法官、律師、法制人員均知悉其他領域運作模式，具備相同程度的法律專業基本知識。

此外，各用人機關於甄選（試）人才時，也可基於考生實務學習過程中表現，甄選（試）適合職域人才，避免單以筆試成績取才。而後端檢察官、法官甄選流程，將於條例草案通過後，由法務部及司法院綜合考量，並參採筆試及一年實務學習階段各項考核成績等評核資料，訂定嚴謹、公平、公正、公開且妥適的甄選規則及標準，使人才適才適所，發揮最大效益。

法務部表示，未來新制關鍵的一年實務學習，將由法務部統籌辦理，待草案完成立法程序，將與考試院、司法院、行政院相關部會及律師團體共同努力，制定相關子法，並積極規劃，傳承超過一甲子司法官養成教育的經驗，勇於承擔未來新制的挑戰，持續朝向培育適任且為人民所信賴的法律專業人員的目標前進。

律師 法務部 檢察官

延伸閱讀

立院審議酒駕致死可判死 司院、法部異議

物價稽查小組再行動 鎖定3家上游大盤商

大變革！政院通過法、檢、律、法制人員「多合一考試」

交通部拋酒駕沒收用車 司法院：剝奪法院裁量沒收權限

相關新聞

高普考增額錄取遭質疑 考選部：滿足實際用人需求

高普考遭質疑年年增額錄取，有公平性問題。考選部今天表示，公務人員考試增額錄取名額，是為滿足實際用人需求，避免機關因部分錄...

法律專業人員考試變革 法務部：勇於承擔挑戰

行政院會昨天通過考試院函送的修法草案，未來法、檢、律師及法制人員將採四合一考試；法務部今天表示，待草案完成立法程序，將積...

觀光局辦導遊考試？考試院：修法前考選部應依法舉辦

有立委提案導遊領隊國考改由交通部觀光局主辦，考選部今天表示，考試規則自2004年發布後，至今已辦18次考試。考試院長黃榮...

大變革！政院通過法、檢、律、法制人員「多合一考試」

為落實司法國是會議「多合一考試」建議，法官、檢察官、律師及法制人員考試合而為一，改為「多合一考試」。考試院研擬「法律專業...

110年度高普考放榜 總錄取率10.01%

110年度高普考今天放榜，上午11時20分起開放線上查榜，考選部網站一度因流量滿載，暫停部分服務；考選部統計，總到考人數...

111年公費留考10月8日筆試 3月底公告名額

教育部今天公布111年公費留學考試日程，筆試測驗訂於10月8日舉行，12月3日、4日面試。各學門名額則預定在3月底公告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。