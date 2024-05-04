內埔農工學生記錄4萬小時生態 專題實作競賽奪冠

屏東縣內埔農工學生架設4座野生動物攝影機，花費2年、總記錄時數4.8萬餘小時，在「全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽」中拿下專題第1名。

教育部今天舉辦頒獎典禮，經嚴謹評審後，專題組有103件作品獲獎、405名學生參與；「創意組」則有77件作品，218名學生獲獎。

內埔農工團隊應用紅外線自動相機，監測德文山區中大型野生動物，獲得專題組第1名。他們花費將近2年時間，在屏東縣原住民部落德文山區的不同高度，設置4座野生動物補水站與紅外線相機，總記錄時數為4萬8936小時。

透過監測，團隊進一步瞭解當地物種的生活習性與生存威脅，包含保育類台灣野山羊、穿山甲、台灣藍鵲等，也記錄到動物遭捕獸鋏斷肢、流浪貓犬山區遊蕩等情形，進而提高公眾生態保育意識。

台中市霧峰農工團隊以「吃藥免煩惱─扭蛋藥盒」在創意組中獲得第1名，靈感來自提醒生病的外婆按時服藥。團隊以有趣的扭蛋外型做成藥盒，並結合RFID（無線射頻辨識）技術，讓長輩領取特定顏色扭蛋後服藥，簡單、好玩又有趣。

即將卸任部長的潘文忠，任內經常出席技職競賽，為學子鼓勵和勉勵，今天致詞時有感而發地說，他把今天活動視作畢業典禮，提早前來聆聽學子介紹，很有感觸。他看到學子的創意，也看到學子對所處環境的關心，相信秉持這樣的學習精神，未來一定能對人類生活能有更大的貢獻。