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黎明技術學院產學合作 智慧製造人才培育中心揭牌

中央社／ 新北2日電

位在新北市泰山區的黎明技術學院今天舉行智慧製造人才培育中心揭牌啟用儀式，與Garmin、新日興、鑫禾科技及鴻佰科技攜手產學合作，培育智慧製造人才。

黎明技術學院發布新聞稿表示，學校持續6年與Garmin進行國際產學合作，並獲得新日興、鑫禾科技分別捐贈3套高精密智慧機械手臂，也與鴻佰科技攜手打造AI伺服器PCBA產線，將產線複製設立在校內，共同培育智慧製造專業技術人才。

校長林明芳表示，現今AI科技蓬勃發展，學校與產業合作，要跟上產業升級和國家發展策略，才能培育業界所用人才，同時落實ESG及SDGs（永續發展目標），也是學校董事會提出永續經營、完全就業辦學理念。

學校董事長許耀基表示，感謝產官學界每位合作夥伴支持，盼學校能在轉型中持續成長。

鴻佰科技資深協理沈春輝表示，看到學校對智慧製造轉型的熱忱、決心與執行力，未來鴻佰科技將樂意提供學生實習與就業機會，並共同開各式課程培育AI時代所需的技術人才。

新日興總裁呂勝男表示，智慧製造要高端細膩技術，捐贈機械手臂就是讓學生提早接觸並學習業界的設備與技術。

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