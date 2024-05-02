IKEA效應是什麼？蝦皮不是台灣品牌？盤點統測題目熱門話題

四技二專統一入學測驗（簡稱統測）於上週末（27日、28日）登場，考試結束後，和題目相關的討論也在網路上造成話題。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「統測題目」近一週的網路探索概念，整理出網友們關注統測的焦點。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

#國家級警報

在統測題目相關的網路討論中，不少人也提到了試場規則。由於近日地震頻繁，測驗中心也因應地震狀況提出3大處理原則。第1種狀況，若地震未造成試場危險，監試人員會維持試場秩序，讓考生繼續考試；第2種狀況，當地震較為劇烈時，監試人員會請考生將試題本、答案卡（卷）放置桌面，以雙臂保護頭頸就地掩蔽，過程中不可相互交談，待地震結束後將以受影響的部分延長考試時間繼續考試；第3種情況，當地震嚴重導致牆壁、梁柱變形，有倒塌之虞時，監試人員將維持試場秩序，請考生將試題本、答案卡（卷）放到桌上後配合指示進行疏散，考試中止後續的補救措施將由招策會研議後統一公告通知。

同時，測驗中心也特別說明，若遇到較強烈的地震，手機就算設定靜音也可能因為國家級警報發送而響起或震動，一旦發生這樣的狀況即視同考場違規，將依試場規則議處，提醒考生務必將手機完全關機，或拔出電池放至指定地點。

#IKEA效應

本屆統測國文科寫作測驗，以消費心理學「IKEA效應」入題，以短文閱讀引導考生思考選項情境和「IKEA效應」的關聯，同時延續該主題，在寫作測驗中要求考生以自身經驗發揮，敘述、反思此效應給人們帶來的影響，創新的題型引發討論。

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#英文考題疑似抄襲

統測結束後，全國教師會指出，英語類專業科目（二）的考題疑似抄襲美國地質調查局及國外測驗網站的文章，僅刪除少數較為艱難的詞彙，其他幾乎都和原文相同、「一字未改」。對此技專校院入學測驗中心表示將進行研商，了解是否真的有抄襲情形。

在本屆統測「設計群 專業科目（一）」的試卷中，其中一題列出了4 個知名品牌，要求考生從中選出「台灣品牌」。選項中包含了電商「蝦皮」（SHOPEE）、精緻瓷器「法藍瓷」（FRANZ）、電器「飛利浦」（PHILIPS）、生活用品「無印良品」（MUJI）。

在這一題中有不少考生都選擇了平日十分熟悉的電商平台「蝦皮」，雖然在台灣擁有許多用戶，不過蝦皮的總部其實位於新加坡。此題的正解為「法藍瓷」，為創辦人陳立恆於2001年設立的台灣品牌，同時也是世界首創3D列印陶瓷假牙的公司；幾乎眾所皆知的「無印良品」為日本品牌，飛利浦則為荷蘭品牌。此題也在統測結束後引發熱烈討論，不少考生都表示一直以為蝦皮是台灣品牌。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月23日至2024年04月29日。