快訊

中國廣東高速公路坍塌已36死，豆腐渣工程釀禍？

同事都10年老鳥！她進知名公司爆超扯狀況「2周後怒辭職」 ：難怪一直缺人

IKEA效應是什麼？蝦皮不是台灣品牌？盤點統測題目熱門話題

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
四技二專統一入學測驗（簡稱統測）於上週末（27日、28日）登場，考試結束後，和題目相關的討論也在網路上造成話題。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
四技二專統一入學測驗（簡稱統測）於上週末（27日、28日）登場，考試結束後，和題目相關的討論也在網路上造成話題。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

四技二專統一入學測驗（簡稱統測）於上週末（27日、28日）登場，考試結束後，和題目相關的討論也在網路上造成話題。網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「統測題目」近一週的網路探索概念，整理出網友們關注統測的焦點。

「統測題目」近一週探索概念

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

#國家級警報

在統測題目相關的網路討論中，不少人也提到了試場規則。由於近日地震頻繁，測驗中心也因應地震狀況提出3大處理原則。第1種狀況，若地震未造成試場危險，監試人員會維持試場秩序，讓考生繼續考試；第2種狀況，當地震較為劇烈時，監試人員會請考生將試題本、答案卡（卷）放置桌面，以雙臂保護頭頸就地掩蔽，過程中不可相互交談，待地震結束後將以受影響的部分延長考試時間繼續考試；第3種情況，當地震嚴重導致牆壁、梁柱變形，有倒塌之虞時，監試人員將維持試場秩序，請考生將試題本、答案卡（卷）放到桌上後配合指示進行疏散，考試中止後續的補救措施將由招策會研議後統一公告通知。

同時，測驗中心也特別說明，若遇到較強烈的地震，手機就算設定靜音也可能因為國家級警報發送而響起或震動，一旦發生這樣的狀況即視同考場違規，將依試場規則議處，提醒考生務必將手機完全關機，或拔出電池放至指定地點。

#IKEA效應

本屆統測國文科寫作測驗，以消費心理學「IKEA效應」入題，以短文閱讀引導考生思考選項情境和「IKEA效應」的關聯，同時延續該主題，在寫作測驗中要求考生以自身經驗發揮，敘述、反思此效應給人們帶來的影響，創新的題型引發討論。

延伸閱讀✎ 自己做的最讚！「IKEA效應」是什麼？你也熱愛這款「自我感覺良好」的消費模式嗎

#英文考題疑似抄襲

統測結束後，全國教師會指出，英語類專業科目（二）的考題疑似抄襲美國地質調查局及國外測驗網站的文章，僅刪除少數較為艱難的詞彙，其他幾乎都和原文相同、「一字未改」。對此技專校院入學測驗中心表示將進行研商，了解是否真的有抄襲情形。

#蝦皮不是台灣品牌？

在本屆統測「設計群 專業科目（一）」的試卷中，其中一題列出了4 個知名品牌，要求考生從中選出「台灣品牌」。選項中包含了電商「蝦皮」（SHOPEE）、精緻瓷器「法藍瓷」（FRANZ）、電器「飛利浦」（PHILIPS）、生活用品「無印良品」（MUJI）。

在這一題中有不少考生都選擇了平日十分熟悉的電商平台「蝦皮」，雖然在台灣擁有許多用戶，不過蝦皮的總部其實位於新加坡。此題的正解為「法藍瓷」，為創辦人陳立恆於2001年設立的台灣品牌，同時也是世界首創3D列印陶瓷假牙的公司；幾乎眾所皆知的「無印良品」為日本品牌，飛利浦則為荷蘭品牌。此題也在統測結束後引發熱烈討論，不少考生都表示一直以為蝦皮是台灣品牌。


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月23日至2024年04月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『統測題目』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

延伸閱讀

就是不想上班！「職業倦怠」找上門　6個找回工作熱忱的方法

高二生「世界氣球大賽」奪冠！盤點今年的「台灣之光」們


IKEA 地震 統測 網路溫度計 蝦皮

延伸閱讀

震央在中央山脈的地震出現了 名醫2理由籲「10月前不要爬高山」

地震後宜蘭遊客銳減 縣府爭取同旅遊廊帶納入振興補助

地震增62處新生崩塌威脅鐵公路 台鐵規畫50公尺明隧道

統測設計群「1試題」一票考生全選錯 崩潰喊：想撕考卷

相關新聞

IKEA效應是什麼？蝦皮不是台灣品牌？盤點統測題目熱門話題

四技二專統一入學測驗（簡稱統測）於上週末（27日、28日）登場，考試結束後，和題目相關的討論也在網路上造成話題...

四技申請4.6萬人次通過篩選 備審資料開放上傳

113學年四技申請入學有4.6萬人次通過1階篩選，今天上午10時起開放資格審查暨學習歷程備審資料上傳，通過第1階段的申請...

2.6萬名高中生申請科大 比去年多

愈來愈多高中生選擇就讀科技大學。技專招聯會統計，供普通高中學生升讀科大的四技申請入學，一一三學年第一階段約二點六萬人報名...

高職校長：盼科大看見技高生專業

受到就業機會等因素影響，想進入技職體系的普通高中學生愈來愈多，恐影響技術高中學生的就學機會。對此，高職校長強調，技職生具...

少子化+學生外流 基隆光隆家商停招不停辦

創校121年的基隆光隆家商今年起決定停招，教育部已核准，30多年來，學生數從3千多人降到207人，學校表示，除少子化影響...

機電學士班40名額逾2千人報名 公立科大招高中生看俏

技專招聯會統計，供普通高中學生升讀科技大學的四技申請入學，113學年第一階段約2.6萬人報名，比去年約2.5萬人再增。技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。