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高職校長：盼科大看見技高生專業

聯合報／ 記者李芯／台北報導
北科大機電學士班今年四技申請提供40個名額，但有超過2000名學生報名，一階通過率僅一成多。圖／北科大提供
北科大機電學士班今年四技申請提供40個名額，但有超過2000名學生報名，一階通過率僅一成多。圖／北科大提供

受到就業機會等因素影響，想進入技職體系的普通高中學生愈來愈多，恐影響技術高中學生的就學機會。對此，高職校長強調，技職生具備累積三年的專業技術，有立即解決問題的能力，盼科大端看到技高學生的專業。

大安高工校長楊益强坦言，科大的餅就是這麼大，招生切出的名額勢必會影響到技高學生的就學機會，盼科大端能看到技高學生的專業。

楊益强說，科大著重研究，確實導致某些學校比較注重學生的英文、數學，但現在技高生的英文已普遍強化，也有足以因應專業科目的數學能力。

楊益强表示，科大的使命是要務實與產業界結合，勢必要有技高背景的學生作為支撐，高職生在高中階段學了三年的專業知識與技術，具備立即解決問題的能力。

南港高工校長劉美慧則認為，技高生有多元選才管道，可透過技高保送爭取名額，不一定要用統測成績申請。尤其技高學生到科大後會有比較強的實務操作能力，在就讀相對需要動手操作的科系時，也比較有利。

科系 統測 英文

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