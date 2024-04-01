全國技能賽青少年組 新北獲獎增3成

勞動部第54屆全國技能競賽北區青少年組競賽，共13個職種競賽項目，新北獲獎81人、比去年多3成，其中49人晉級全國賽。新北在CAD機械設計製圖、商務軟體設計、電子、網頁技術、電器裝配、漆作裝潢、花藝等10個職種奪冠。

教育局表示，新北金手培訓計畫集聚了新北各校師資，培訓鄰近國中小學生參與技能競賽，像是三重商工培訓CAD機械設計製圖、淡水商工培訓餐飲服務、新北高工、智光商工培訓網頁技術及瑞芳高工培訓漆作裝潢等。

新北高工擔任商務軟體及網頁技術職種的金手培訓學校，資訊科是技能競賽的常勝軍，包下2職種前5名。中正國中學生劉宇航獲網頁技術職種第一名，他說，從上屆起參加比賽，經歷過失敗和挫折，但從未放棄，未來將以更高標準要求自己。

瑞芳高工則奪下漆作裝潢前5名，學生陳志誠更獲得第二名，他表示，國中對漆作感興趣，比賽前學長與老師細心的指導，放學更留下來勤奮練習，才有如今的成果。

正德國中培訓6名青少年花藝選手，共5人得獎，包辦1到4名及佳作。學生江恩典獲第一名，江說在職業試探活動中聽到花藝社產生興趣，加上喜歡畫圖及設計，投入花藝領域學習，這次奪冠不僅是榮譽和名次，還有成就感，希望繼續全力準備全國賽。