淡水聖約翰科大樂齡學習 婦女大學揭牌開課

為了讓社區女性可以針對健康促進與樂齡學習有更多幫助，新北市淡水區聖約翰科技大學與新北市社會局，開辦新北市第13屆婦女大學，未來將搭配學校樂齡福祉與健康促進系學生，打造青銀共學優質場域，樂齡福祉與健康促進系，除了動態的舞蹈課程，靜態的才藝培養也是許多媽媽的好選擇，期盼讓婦女們能夠走出家門拓展生活圈。

聖約翰科技大學校長唐彥博表示，健康樂活就是學校發展三大特色之一，而如何讓這特色落實在學校在地化，搭配新北市社會局發展婦女學習能力，培養女性人才及促進婦女參與社區等公共事務，不僅是成立淡水唯一有婦大學的學校，更要朝向共好共榮的方向來前進。

淡水區長巫宗仁表示，聖約翰科大過去與在地鄰里打造良好互動關係，更有許多學生到社區當中發展各種樂齡活動，因此在學校開辦婦女大學相當適合。而未來學校將會開課發展春季班與秋季班，有選修課程每週上課三小時共22週，共同課程每一季共六小時，包括社會福利、婦女身心、健康保健等許多豐富課程，也期盼淡水北海岸的居民婦女們能夠踴躍參加，創造婦女更寬廣的學習生活。