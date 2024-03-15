快訊

路邊醉吻女軍人！特勤少將謝靜華遭停職 移送監察院懲戒審查

蘋果iOS 17.4更新後Siri變超笨？網氣：導航回家它卻回「Siri在的地方就是家」

淡水聖約翰科大樂齡學習 婦女大學揭牌開課

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區聖約翰科技大學與新北市社會局，開辦新北市第13屆婦女大學，期盼讓婦女們能夠走出家門拓展生活圈。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區聖約翰科技大學與新北市社會局，開辦新北市第13屆婦女大學，期盼讓婦女們能夠走出家門拓展生活圈。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓社區女性可以針對健康促進與樂齡學習有更多幫助，新北市淡水區聖約翰科技大學與新北市社會局，開辦新北市第13屆婦女大學，未來將搭配學校樂齡福祉與健康促進系學生，打造青銀共學優質場域，樂齡福祉與健康促進系，除了動態的舞蹈課程，靜態的才藝培養也是許多媽媽的好選擇，期盼讓婦女們能夠走出家門拓展生活圈。

聖約翰科技大學校長唐彥博表示，健康樂活就是學校發展三大特色之一，而如何讓這特色落實在學校在地化，搭配新北市社會局發展婦女學習能力，培養女性人才及促進婦女參與社區等公共事務，不僅是成立淡水唯一有婦大學的學校，更要朝向共好共榮的方向來前進。

淡水區長巫宗仁表示，聖約翰科大過去與在地鄰里打造良好互動關係，更有許多學生到社區當中發展各種樂齡活動，因此在學校開辦婦女大學相當適合。而未來學校將會開課發展春季班與秋季班，有選修課程每週上課三小時共22週，共同課程每一季共六小時，包括社會福利、婦女身心、健康保健等許多豐富課程，也期盼淡水北海岸的居民婦女們能夠踴躍參加，創造婦女更寬廣的學習生活。

才藝 淡水

延伸閱讀

清華教授：大學像工廠 學生不快樂

寧缺勿濫！大陸大學對台招生 學測成績是硬指標

汐止婦女大學首次開課 學員練瑜珈伸展身心靈

樂山教養院創藝展有生命力 院生找到快樂與自信

相關新聞

國內首座 虎科大航太學院將誕生

無人機與資通訊、能源日益重要，虎尾科技大學高鐵新校區建置先進科研與教學場域，涉及國家多項重要技術，立委劉建國昨邀集教育部...

淡水聖約翰科大樂齡學習 婦女大學揭牌開課

為了讓社區女性可以針對健康促進與樂齡學習有更多幫助，新北市淡水區聖約翰科技大學與新北市社會局，開辦新北市第13屆婦女大學，未來將搭配學校樂齡福祉與健康促進系學生，打造青銀共學優質場域，樂齡福祉與健康促進系，除了動態的舞蹈課程，靜態的才藝培養也是許多媽媽的好選擇，期盼讓婦女們能夠走出家門拓展生活圈。

新北推數位解題 助統測考生衝刺

統測將於4月登場，為讓學生增加信心，新北市教育局推出數位解題課程，還與中華未來學校教育學會合作，主打線上國文、英文、數學...

國內首座虎科大航太學院將誕生 培育衛星航太人才基地

無人機與資通訊、能源日益重要，虎科大高鐵新校區建置先進科研與教學場域，涉及國家多項重要技術，立委劉建國今天邀集教育部次長...

新北推數位解題課程及2萬題數位平台 助攻統測考生

統測將於4月登場，為讓學生增加信心，新北市教育局推出專門的數位解題課程，還與中華未來學校教育學會合作，推出線上國文、英文...

台科大培訓外籍人才創業 印尼籍學生助農民提高收成

國立台灣科技大學3位就讀管理學院MBA的印尼學生與校友，一同組成印尼籍創業團隊PT Daun Pintar Raya，設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。