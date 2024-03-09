大漢技術學院擬停招 113學年仍招生

受少子化影響，大漢技術學院董事會上月底宣布，考量到少子化下難擋生源壓力，評估辦學已難逆轉，將於一一三學年、今年八月停招，不料卻因教育部尚未核定，校方目前仍繼續相關招生作業，讓不少考生相當疑惑，深怕一考進去，學校就停招，不知道到底是否該報考，也憂心屆時就學權益會受到影響。

教育部表示，已核定三三○個名額予大漢技術學院，考生目前仍有非常充裕的時間，可考量該校狀況後再決定是否報名。

大漢技術學院董事陳振貴表示，二月時公告周知，是告訴師生董事會已決議依私校法停招、停辦，也是善意告知潛在的學生，未來可能面臨的情形，預計本月底提報停辦計畫，獲教育部核准前，程序照常進行，若屆時教育部核准停辦，新生將依規定安置；若招生程序進行到一半則無需跑完後續流程。

實際上，學校臨近停招、停辦時期，卻仍繼續招生的學校，不只有大漢技術學院，像明道大學，今年七月底即將停辦退場，但去年仍持續招生，且最終有少數學生獲錄取，將由教育部於停辦前接手安置。

教育部表示，大漢技術學院各學制核定三三○個招生名額，其中多為二技和四技進修部，個別都有一○四名，程序現依各學制簡章規畫執行。

教育部也說，目前尚未收到學校申請停辦公文，大漢碩士班報名截止時間為今年六月，其他各招生管道截止時間則為八月，評估錄取報到學生於入學註冊前，不致於產生影響學習權益的問題；考生可充分評估後，再決定是否報名。

守護台灣教育平台理事長尤榮輝說，大漢技術學院未經法定程序，片面宣布停招沒法律效力，不過學生會有所忌憚，也可達到實質停招、停辦的效果。