巴拉圭受登革熱所擾 台科大攜手台巴科大設計捕蚊燈
巴拉圭長年深受登革熱嚴峻疫情所擾，因此台灣科技大學發起巴拉圭亞松森市病媒蚊防治計畫，帶領台灣-巴拉圭科技大學（台巴科大）學生設計太陽能捕蚊燈協助防疫工作。下一步還將提升捕蚊裝置的進氣效益，並把成品放置在社區內，以實際解決蚊蟲問題。
登革熱是透過埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬傳播的急性傳染病，如果沒有及時就醫或治療，死亡率將高達20%以上。太陽能捕蚊燈除了能有效降低蚊蟲傳播疾病的風險，更以太陽能裝置降低能源消耗，兼具環保與永續。台科大將專題實務課程結合巴拉圭生活經驗，用實際行動引導學生將在校所學技能回饋社區。
機械工程系副教授劉孟昆表示，將不同科系的學生組成小組，針對捕蚊裝置進行發想。他指出，下一階段將與當地的亞松森大學合作，以流體力學分析提升捕蚊裝置的進氣效率，並將成品放置於社區內解決蚊蟲問題，學生們也對此感到相當興奮。
參與計畫的巴拉圭學生指出，登革熱是當地嚴重的公共衛生問題，透過這次的計畫，他們拓展對捕蚊燈與相關電子元件的實作知識、提升解決問題的能力，也證明自己可以運用自身技術為生活的社區做出貢獻。
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