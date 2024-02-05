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台科大創業團隊整合綠建築、綠藻 智慧養殖室內外藻類

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台科大綠佳佳創業團隊以綠建築整合綠藻產品出發，發展室外藻類模組綠牆以及室內綠藻淨氣機。圖／台科大提供
台科大綠佳佳創業團隊以綠建築整合綠藻產品出發，發展室外藻類模組綠牆以及室內綠藻淨氣機。圖／台科大提供

台科大綠佳佳創業團隊研究綠建築，發展出室外藻類模組綠牆及室內綠藻淨氣機，是目前市場上唯一具備簡單、高效、淨化的室內外藻類養殖系統，還可用手機APP智慧養殖。

台科大綠佳佳創業團隊以綠建築整合綠藻產品出發，發展室外藻類模組綠牆以及室內綠藻淨氣機。室外綠藻綠牆特色是結合光感測器的追光綠藻養殖外立面模組，相較德國已面世的客製化結合式住宅，增加了可追著太陽角度旋轉的光感測器，並在設計、開模、配管、配電、製造上，具備一條龍式管理。

綠佳佳團隊已設立公司，創辦人賴弘翌是台科大建築系博士候選人，他說明，目前產品研發均使用AIoT優化綠藻養殖技術控制參數，在APP後台協助建立雲端數據監控後台回收數據，小至優化居家室內空氣，大至協助碳盤查及ESG報告等企業減碳。

賴弘翌表示，原本團隊以植物為發想，後來發現台灣養殖綠藻品質全球聞名，又是封閉系統，於是創造出目前市場上唯一具備簡單、高效、淨化的室內外藻類養殖系統，不僅可客製化，更結合科技，透過手機APP進行智慧養殖。

公司成員目前除了賴弘翌之外，還有2名員工，除了建築背景的團隊成員外，也與台科大化工系教授吳耀豐密切合作，共同研發居家養殖綠藻的營養液配方，計算綠藻吸收二氧化碳能力。

綠佳佳團隊自2015年開始深耕產品研發，目前團隊正積極向公部門及對永續議題有興趣的企業接觸。賴弘翌非常感謝台科大育成中心的輔導，提供專業業師諮詢，了解成立公司各項細節，像是如何安排公司股份、設計專業商業損益評估表、成本營收概算等。

台科大 團隊 綠建築

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