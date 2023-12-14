橫掃近20座發明獎 他研發AI影像辨識垃圾桶再奪技職之光

教育部今天舉行「第19屆技職之光」頒獎典禮，台北城市科技大學電腦與通訊工程系學生楊成業橫掃海內外數個發明展金牌，獲選為技職傑出獎發明達人，他發明「人工智慧影像辨識自動分類垃圾桶」，藉由人工智慧影像辨識，提升垃圾分類準確率。

教育部指出，本屆共31組、48人獲得表揚，其中包含9組「競賽卓越獎」，表彰於國際性技藝競賽表現卓越的學子，以及22組「技職傑出獎」，鼓勵具備國際創新發明和專業證照領域有傑出表現者。

教育部政務次長劉孟奇致詞時表示，技職之光獎項可說是技職界最高榮譽，技職領域則讓師生在專業領域中習得一技之長，也讓更多青年成為適應時代變化的整合型人才。不少獲獎學生也在國際競賽取得好成績，證明台灣技職水準一流，也讓世界看見台灣。

台北城市科大學生楊成業獲選本屆技職傑出獎發明達人，他表示，高中做專題時認識城市科大教授蔡耀斌，開始對發明產生興趣，之後就讀城市科大加入蔡耀斌團隊，從獨自獲得發明獎，之後和同學組團隊一起學習，大一至大四已獲得近20座發明獎肯定。

楊成業也指出，當年曾在學校餐廳看到垃圾無法確實分類，於是發想透過AI影像辨識，再設計一機械手臂即可把垃圾正確分類，經數個月的軟體測試和設計，最終研發出作品「人工智慧影像辨識自動分類垃圾桶」，並獲第48屆瑞士日內瓦國際發明獎金牌以及韓國特別獎。

楊成業說，可以從日常生活中發現問題，關心周遭同時吸收不同領域的知識，保持求知慾外，若遇到挫折也不要輕言放棄。

競賽卓越獎部分，嶺東科技大學視覺傳達設計系學生陳羿伶、何欣蓉、陳虹潔、陳品羚，團隊作品「診衣所Laundry Clinic」，發現許多民眾衣物因遇到處理不來的髒汙，或不知道如何洗滌汙漬而遭到丟棄。

團隊因此將各類衣物材質和汙損狀況的清洗步驟轉化成「洗衣公式」，製成不同類「洗衣盒」，透過簡化日常生活的洗衣知識與步驟，提醒大眾珍視衣物，讓民眾輕鬆洗衣，更讓「惜衣」融入日常。團隊也獲頒2022德國紅點設計出版與印刷物類最佳獎（Best of the Best），並榮獲全球唯一的新銳設計獎（Junior Prize）。