東石高中蔡晉軒獲金手獎 證明技職也能出頭天

東石高中學生今年參加全國高級中等學校學生工業類及農業類技藝競賽傳捷報，共獲3名金手獎及3名優勝，其中電機科學生蔡晉軒成績並不優秀，但對實作充滿興趣，常在假日時間到校練習，把失敗當經驗，今年拿下室內配線金手獎，取得國立科大入學技優保送資格。

蔡晉軒說，他從小學業成績並不出色，但對許多事物卻充滿好奇心，在國中技藝課程中，發現對於實作的熱忱，在做出獨特的作品時得到成就感及樂趣，也加深了這份熱情，在東石高中電機科成功取得選手培訓資格，為了精進技能，利用假日到學校訓練，也向老師請教。

蔡晉軒回想，第一次比賽是參加53屆全國技能競賽南區分賽，因太過緊張造成許多失誤，最後沒能獲名取得參賽全國賽資格，雖然賽後雖然感到失落，但他把失敗當做累積經驗，短暫休息後投入更多精力，尋找自己的不足，並與老師陳柏妤多次討論，努力解決問題。

蔡晉軒表示，彌補自身的不足，加強訓練的過程很辛苦，但有師長家人們不斷鼓勵，讓他有衝刺的動力，今年在競賽發揮實力，獲得全國第1名金手獎，那一刻的激動和喜悅無法言喻，在選手之路上學會許多知識，以及遇到困難的應變能力，相信未來能面對更多挑戰。

東石高中今年在電機科主任唐山林與老師陳柏妤金牌教練夫妻檔帶領下拿到好成績，電機科蔡晉軒獲室內配線職種第1名、機械科吳學鼎獲車床職種第2名、電機科林嘉恩獲工業配線職種第6名、汽車科顏志明獲汽車修護職種第14名、食品加工科李玗粁及曾婉庭分別獲農業類技藝競賽榮獲食品加工職種第16名及第19名。

校長蔡吉郎說，東石高中職業科有一群用心的老師，夜晚及假日總默默付出，陪伴孩子們的學習，在技藝競賽、檢定、專題製作及升學都有傑出表現。職科所有學生畢業前至少取得1張丙級證照，也訓練學生參加乙級證照考試，每年乙級證照通過率達9成以上。