瑞芳高工「礦」意「食」足 選洗煤場秀演技和廚藝

新北市瑞芳高工「創新教育加速器計畫-三創山坊生活學園」第三階段成果展於今(13)日在菁桐選洗煤場舉辦，主題為「礦」意「食」足—提著野餐盒走入菁桐女路的世界」，由瑞芳高工師生，以及跨校合作各科系師長，攜手帶領瑞工學子們以戲劇表演、飲調點心、文創小物等設計帶出菁桐女路的獨特故事。

早期菁桐女性除了要操持家務，照顧一家溫飽外，更要參與礦場工作以補貼家計。為了避免夫妻在礦坑中同時遇到災變，讓整個家庭頓失依靠，礦業後期政府明令禁止女性礦工入坑工作，因此女性轉而擔任坑外選煤、洗煤等事務。有別於其他地區以男性為主的礦業文化，菁桐女路所描繪的是女性往返家庭與礦場的勞動身影。而瑞芳高工加速器計畫成果展結合菁桐女路的背景，秉持一貫「跨科」、「跨校」、「跨學制」、「跨領域」的精神，由應英科一年級同學的戲劇表演拉開序幕。

在崇右影藝科大陳彥廷老師的導演及指導下，應英科同學將劇本中礦工向死而生的無奈與艱辛，以及面對有今天、沒有明天的辛酸與苦楚演譯得絲絲入扣。協助編寫劇本的國文科王維萱老師表示，在執筆與修改的過程中，她總一再試著挑戰同學們訴說故事的能耐，而同學們舞台上的精彩表現超乎她的預期與想像，除了佩服導演說戲與引導的功力外，也對學生的表演潛力大加讚賞。

餐服科同學則將菁桐女路結合慢萌坊野餐路線，由經國健康管理學院郭品岑老師、陳宇凡老師指導製作一系列烘焙點心與飲調，除了現場讓貴賓們享用以麵茶為基底的黑菁特調及香脆可口的天燈餅乾外，還有採用在地食材所發想的珠蔥山藥麵包、麵茶餐包及地瓜磅蛋糕等，受到貴賓們一致好評。

餐服科陳彥廷同學說，之前上課時都是少量製作，這次成果展要一次做出五十人份，是非常大的挑戰，還好在老師和同學的分工合作下順利完成。看到貴賓們開心享用餐點覺得很有成就感，可說是最棒的畢業禮物。而各科教師指導並帶著學生製作的文創小物也於本次成果展中展出，有室設科吳立涵老師指導的菜單設計、邵志?老師指導的點心木盒、製圖科賴瑞郁老師指導的噴砂天燈杯、機械科鄭勝賢老師指導的礦工鏟子餐具組等，作品不僅充滿了無限巧思與趣味，也充分體現技職教育中動手做的珍貴精神。

校長潘泰伸表示，每次參與成果展都獲得滿滿的感動，也對學子的表現感到驕傲。除了感謝老師的辛勤付出，也感謝教育局給予支持，讓學生不只學習書中的知識，更有機會實際走入社區、走入生活，發揮無限創意，為自己創造舞台，可說是難能可貴的經驗。