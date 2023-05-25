藍皮普快車VR導覽作品 三民家商奪金

高雄市三民家商觀光科學生用VR虛擬實境，以南迴鐵路復駛的「藍皮普快車」製作虛擬實境導覽體驗，讓使用者身歷其境，作品在教育部全國專題實作及創意競賽奪一金一佳作。

三民家商今天發布新聞稿指出，學生為高雄歷史館博物館打造出精彩虛擬實境導覽體驗，讓使用者身歷其境，有如搭乘「鐵道時光機，勇闖史博保衛戰」。

校方指出，榮獲一金的作品「微笑鐵道時光機，串聯城鄉續契機—越在地越國際．解憂之旅好愜意」獲金獎，這是觀光科3年級學生黃熙恩、郭昱岑、詹喭紫在假日無數次搭乘「藍皮普快車」，從體驗至著手完成的作品。

學生除了以VR虛擬實境競賽作品為甫復駛「藍皮普快車」尋找旅程中激盪出的獨特鐵道旅程外，也完整規劃出4大特色體驗，包括利用VR虛擬實境，呈現今昔對比；懷舊絹印體驗、分齡Podcast語音導覽和隱藏版香氛體驗等系列活動。

團隊學生說，多元的體驗方式讓南迴路線的美不僅可以用視覺感受，還可以搭配嗅覺，將視覺上的窗外美景與嗅覺上的微風香水做結合，實踐「推展智慧體驗」服務，從中傳遞與促進永續城鄉意義，強化在地文化記憶點，創造城鄉價值，延續微笑南迴曲線效應。

另外，觀光科三年級學生朱淯禎、余芷瑩、洪子媗作品獲佳作，解謎史「實」，洞鑿古「境」勇闖史博館高雄歷史保衛戰作品，靈感來自探索通識歷史課程。透過100多人實測，確實能夠達到史博館學習目標，也顛覆眾人對博物館的想像。

參與學生說，從歷史課發現文化與在地串連，以高雄歷史博館做為場域，量身訂做成本低且不需增加人力的「實境解謎包」，內容多元與豐富，藉此吸引不同族群。此作品未來將實際運用在史博館體驗活動。

三民家商校長王雪娥說，三民家商觀光科自104年度參與全國專題實作競賽以來，已拿下5座第一名、2座第二名及6個佳作。在學校與家長會的協助，觀光科師生無後顧之憂，衝刺全國決賽。

王雪娥說，最令人感動的是觀光科歷屆全國專題競賽學長姐，每到4月下旬自發性排班回校協助學弟妹，學長姐的「傳承」是三民家商觀光科參與競賽奪牌重要關鍵。