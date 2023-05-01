醒吾科大女宿接連遭3男闖入 校方將裝「阻絕設施」

3名男子日前尾隨女學生闖入醒吾科大女生宿舍，且言語輕佻，警方獲報立刻逮人送辦。校方說，進宿舍都要刷卡，將加強動線管理，已宣導學生如果看到可疑人物可通報校安專線。

新北市政府警察局林口分局4月18日晚間近9時接獲醒吾科技大學管理人員報案，指有兩名男性校外人士在5樓女生宿舍走廊，且言語輕佻、形跡可疑。員警到場時，確認兩嫌身分是20歲金嫌及1名未成年少年，他們辯稱是要到宿舍找朋友，不小心走進女生宿舍；警方立即把2人帶回偵辦。

不料，相隔不到4小時，4月19日0時許，醒吾科大管理人員再度報案，指有1名校外人士進入女生宿舍。

員警調查，25歲黃男剛踏入女生宿舍就遭舍監攔下，他供稱是要送宵夜給宿舍內朋友。由於因宿舍大門前及電梯旁皆有「非住宿生勿入」「男賓止步」字樣，2案偵詢後依侵入住居送辦。

校方表示，進入宿舍都有刷卡機制，3名男子都是趁學生刷卡進宿舍時伺機尾隨在後。

校方說，由於這棟宿舍設有相當完善的健身房，男女皆可使用，因此動線上較混雜，目前已規劃要在一樓大廳做玻璃透明窗阻絕設施，分流進寢室與去重訓的動線；除此之外，也宣導學生只要發現任何可疑人物即可立即通報校安專線，校方也會即時處理。