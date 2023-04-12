團隊合作發揮 弘光科大奪全國技能競賽中區前二名

弘光科大護理科學生張昀暄、林苡宸參加全國技能競賽中區分區技能競賽，1個月準備時間中，師長指導、同學模擬病患練習，比賽時克服感身體不適，分獲健康照護組第1、2名。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，護理科3年級學生張昀暄、林苡宸參加第53屆全國技能競賽中區分區技能競賽，分別獲得健康照護組第1名、第2名。

張昀暄說，這是首次參加專業競賽，真的好緊張，更擔心感冒無法順利完成比賽。賽前一直流鼻水，幸好進入試場比賽能忍住，當考題要求評估失智病患吞嚥情形及讓病患喝水，她知道失智病患不愛喝水，因此，巧妙利用吞嚥評估，順利讓病患喝水。

張昀暄指出，3年級功課很重，如何兼顧功課及準備比賽是她覺得最困難的事，幸好同學不厭其煩地抽空陪她練習，透過反覆演練才能在比賽時隨機應變，接下來得再接再厲準備7月的全國競賽。

林苡宸則說，去年參加在學校舉辦的111年台灣技優護生實作競賽競賽獲得第3名，但參加全國技能競賽中區分區技能競賽難免會緊張，尤其自己英文沒那麼好，為了要用英文和病患溝通及進行衛教，事先用中文把模擬出的照護計畫及對話寫下來，請同學一起幫忙翻譯成英文，再不斷進行操作及對話練習。

護理科科主任張靖梅表示，兩名學生有如此優秀表現，除指導老師宋琇鈺、謝沛錡指導外，更是運用團隊合作精神，透過情境模擬方式，由陪練同學模擬病人，讓參賽同學不斷地演練，整合照護技能，才能夠有好表現。

宋琇鈺、謝沛錡也指出，全國技能競賽中區分區技能競賽包含中文、英文兩種考題，主辦單位公布中文考題是失智症照護，由於護理科3年級還未上到這部份課程，對於參賽學生來說是項挑戰。過程中特別加強失智症照護訓練及各種症狀照護知識訓練，並與陪練同學共同思考病人所需，調整照護技巧，才能完成考試題目任務。