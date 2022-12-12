年紀差50歲 弘光尚青電競隊與虛擬直播主英雄聯盟將對戰

弘光科技大學今年7月成立「弘光尚青電競隊」，有10位長輩參加，經過半年集訓，本月17日下午將在學校的電競館舉辦英雄聯盟比賽，由兩支VTuber虛擬實況主組成的戰隊與弘光尚青電競隊對決，雙方年紀差50歲，阿公阿嬤比賽前很有信心，更誇下豪語：「我們要前進國際賽」。

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，電競遊戲不只是年輕人專屬，任何年齡層都可以活躍在網路上，長輩打電競，可以在網路上與年輕人廝殺、對話，必須要動腦，對活化腦力很有幫助，年齡心智至少年輕20歲，讓長輩的活動不再侷限在公園散步、或是坐在客廳看電視。

黃建基說，弘光尚青電競隊成立後，長輩每周在學生教練的帶領下積極練習，經過半年的培訓累積電競戰鬥力，這次比賽，選出其中5位選手出戰，年紀從62歲到67歲，隊長是去年轟動電競圈的「a鈞玲天下a」李福鈞，他曾經在8秒內連續擊殺3名對手，最後以擊殺敵人30次、0死亡的紀錄震驚全網。

弘光尚青電競隊出戰的選手，分別是「上路」彭立勛、「打野」鄧正堂、「中路」李福鈞、「輔助」李育財、「射手」姜宜淑，對戰的「VTuber電競隊」有15號、海唧、露莎米娜、艾露緹娜、曉露、肯爵爺、星野 あしめ、貝貝大將軍、Jiango 醬狗。

選手李福鈞說，電競需要手腦並用，人都會老化，電競真的很適合年紀大的人，雖然他已經62歲，但是還很年輕，即將要比賽，很興奮；選手鄧正堂表示，除到學校集訓，平時兒子也會跟他練習，用同樣一個電競角色跟他對打，「這樣讓我感受到壓力，同時檢驗我的進度與實力。」