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揮別統測總級分 私立科大對準科系特色參採有優勢

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
技職龍頭台科大、北科大均112學年四技甄選入學，校內部分科系第一階段不再採計統測總級分，改為分科比例篩選。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片
技職龍頭台科大、北科大均112學年四技甄選入學，校內部分科系第一階段不再採計統測總級分，改為分科比例篩選。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片

少子化下公立科大較不受衝擊，但為發揮選才優勢，技職龍頭台科大、北科大均表示，112學年四技甄選入學，校內部分科系第一階段不再採計統測總級分，改為分科比例篩選。教育團體也表示，採計總級分學生只會由上而下填志願，對私立技專校院幾無好處，學校應發展校務研究制度，對準科系特色做參採才能改善招生困境。

為發揮選才優勢，國立台北科技大學日前表示，112學年四技甄選入學，全校逾半數科系，將從現行第一階段採計統測總級分，改為分科比例篩選。技專校院招生專業化總辦公室今年5月成立，執行長、台科大教務長阮聖彰表示，總辦近期已經跑遍數十間學校，宣導技專校院應符合科系特色，適度改為分科比例篩選。

阮聖彰說，統測考試除了共同科也根據科群設有專業一、二考試，科大其實更有本錢依照科系特色做採計。以台科大為例，112學年校內13科系中僅剩2個科系採計總級分，由公立科大先做，雖然生源可能流失，但希望帶動技專校院優化選才。

然而科系如何參採統測科目也有學問，一般大學近年多已執行校務研究（IR），透過專責辦公室針對學生學習成效、就業等進行大數據分析，協助學校規劃招生決策。

全教總高中職主委張瓊方說，若私立技專校院仍採計統測總級分便形同一灘死水，也招不到偏才生，「學生永遠從高填至低，學校做了多少特色，學生永遠看不到。」

但科系要改做分科比例篩選，科目如何訂定才能對準科系需求，需長時間研究和累積。張瓊方說，IR數據至少需追蹤四年，但多數私立技專校院仍未有相關資料，以致於想對準科系特色專業做參採也沒有依據，技專校院應快點執行、彰顯特色。

張瓊方也指出，招策會長期由北科大負責，卻總是從龍頭科大角度看招生，對其他學校很不公平；技專校院招生策略走得太慢，包括技職司、招策會都應該全面檢討。

科系 統測

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