米其林星級名廚指導 弘光科大畢業成果發表會西餐饗宴

弘光科技大學禮聘米其林二星主廚黃以倫、田原諒悟、林恬耀擔任餐旅管理系專技教授，共同開設大師講座課程指導畢業生「米其林大師專題」，今天舉辦畢業成果發表會，由三位主廚督軍指導內外場學生精緻料理的服務細節，現場有如一場西餐饗宴。

今天邀請的美食家及學界、業界專家品評後大讚，弘光科大校長黃月桂表示，三位米其林二星主廚具跨國學習及創業經驗，能為台灣餐旅教育盡一份心力，傳授豐富實務經驗及創新心法，強化學生專業國際移動力。餐旅系畢業班遴選出46位學生跟著大師學習，學生已完成校外實習，有的還在學校全額贊助下前往義大利ALMA廚藝學院海外實習磨練，畢業前跟著米其林主廚學習，更能夠深化職場就業競爭力。

開胃菜及麵包、冷前菜、熱前菜、主菜、甜點三重奏、飲品等美食登場，沙拉以台中名勝景點草悟道為發想，選用梧棲漁港海鮮搭配蔬菜、香草組合而成「植生牆」，冷前菜使用台中谷關鱘龍魚搭配口感爽脆鮮嫩的綠竹筍，出餐時淋上五葉松油，增添香氣和色彩，甜點分別使用檸檬蛋糕、台灣茶、麻薏等食材，結合沙鹿66號紅心地瓜，呈現台中海線紅土特質的農產品風貌。

義大利廣為人知的豬肉料理「Porchetta 脆皮豬肉捲」主菜，選用肉質軟嫩的台中海藻豬的帶皮五花肉，捲入旨味豐富的海鮮乾貨及油蔥、中芹等在地台灣味，烤至外皮酥脆，佐以大甲芋頭包入肉圓仔內餡做成的義式麵疙瘩及，義大利異國風味及台中食材好味道。

三位米其林主廚都是首次擔任大學教授，主廚黃以倫說，在網路資訊發達的世代，所有人都能輕易取得最新的廚藝資訊，卻很可能流於浮面，整學期三位主廚實際練兵、嚴格要求學生跟上腳步，因為「主廚的工作除了傳承專業技術，更重要的是，讓學生了解每一次思考以及下一個動作的意義。」

主廚林恬耀指出，Fine Dining 是團隊工作，所有人都要朝著共同目標執行，為了做出好的作品，「不斷創新與嘗試是最重要的一件事，還要有精準執行力和變通能力。」

主廚田原諒悟說，整個學期課程，從一開始引導學生自己定義題目，反思事情本質，在探索解答的過程中激發創意與想法，「我們要引導學生們從 Game challenger，成為新一代的 Game changer」。

弘光科技大學餐旅系四年級學生、發表會學生主廚洪居町，曾赴義大利 ALMA 廚藝學院海外實習，他指出，跟著三位主廚學到不同菜單規劃思維，雖然壓力很大，但自我要求盡力做到最好，「為了籌備這場發表會，三位主廚盯的很緊，每周上課外，同學們幾乎天天分組討論練習， 算是魔鬼特訓體驗，學習到很多！」主廚們不只教廚藝、廚德，籌備的過程就好像實際開了一間「新餐廳」，包含如何拍照宣傳、社群媒體經營等。