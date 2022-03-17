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苦練技藝勇奪金手獎 東高3名學生技優甄審保送國立科大
四技二專技優保送入學成績放榜，嘉義縣國立東石高中去年參加全國技能競賽，以及全國高級中等學校技藝競賽大有斬獲，3名學生錄取國立科大，分別是錄取台科大機電技優專班陳柏廷；錄取雲科大機器人技優專班林松宏，以及設計技優專班的曾子偉。
陳柏廷去年技優甄審錄取高雄科大，不甘心參加全國技能競賽南區初賽只獲得佳作，隔年再挑戰全國技能競賽，一路過關斬將，南區初賽及全國決賽榮獲工業控制職類金牌，順利錄取台科大，成功挑戰自我，他說「感謝學校、老師支持，也謝謝當時不放棄的自己」。
曾子偉全國工科技藝競賽車床職種得到全國第一名，但技優保送志願陷入掙扎，考量年邁父母辛苦賣臭豆腐維生，選第一志願到北部求學，擔心高生活費加重父母負擔，為培養機械設計能力，與主任、師長討論後，選擇雲科大設計技優專班，假日能回家幫忙。
林松宏國中不愛讀書，愛技能實作，選讀高職電機科，希望技術精進自己，日前參加全國技能競賽決賽工業控制職類獲得佳作，他不甘心，調整腳步重新出發，終於在工科技藝競賽榮獲工業配線職種第三名，透過技優保送錄取雲科大機器人專班，延續對程式設計熱愛。
林松宏說，將來想投入AIoT成為跨領域機電整合工程師，回憶選手培訓，過程孤獨，內心卻很平靜，一次次反覆練習，突破自我，都是為了成就更好的自己。
校長蔡吉郎說，去年全國技能競賽獲得工業控制職類金手獎第1名及佳作，電氣裝配職類第5名；全國技藝競賽工業類獲得2金手獎、2優勝；農業類獲得1金手獎、1優勝，表現亮眼，除指導老師辛勞，獲獎者傳承技術經驗給學弟妹。
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