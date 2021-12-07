復興商工速寫隊到黃金博物館 畫工一流民眾讚

新北市復興商工為將美術設計的專長延伸運用，使美學體現於生活，增進民眾的美感經驗，特別與黃金博物館合作，今(7)日在黃金博物館園區進行人像速寫活動，現場聚集不少排隊的民眾，也因畫工一流得到民眾稱讚。

速寫隊裡的學生各個身懷絕技，畫工一流，有些同學早已考上街頭藝人證照，有的則是在各大活動中嶄露頭角，在學中就累積了不少經驗。

廣告設計科三年級學生黃湘語就說，今天是第一次來到黃金博物館為民眾速寫，將平時所學的課程融入到生活，速寫的同時也和民眾互動，是很難得的學習機會。

復興商工訓育組長邱鵬城表示，復興商工人像速寫隊，是集合美工科，廣設科，美術科，室內設計科，資訊處理科五科的速寫菁英所組成的團隊，希望藉由為遊客速寫服務，提供給遊客獨特的美感體驗，也讓學生在疫情趨緩之下，跨出校門，體會不同的學習經驗，累積更多屬於自己的實力。

黃金博物館館長謝文祥說，透過這次館校合作，讓博物館裡除了既有的歷史文化和周邊自然風景，還增添了不少人文藝術氣息，讓到來到博物館的遊客都能有獨特的體驗。