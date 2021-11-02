台科大「補碳塔」阻止發電廠員工罹癌 獲iF設計最大獎

有「設計界奧斯卡」之稱的德國iF設計獎近日公布2021年設計新秀獎（iF Design Talent Award）得獎結果，台灣科技大學5件作品獲獎，其中由台科大建築系陳建勳、賴翰宇、葉俊毅設計的碳捕集淨化塔獲得年度大獎（Best of the Year），並獲頒3500歐元獎金。

iF設計新秀獎是世界各地學生的最重要的設計獎之一，一年共舉辦兩次，今年第二次的競賽有40國3900多件作品參賽，其中全球共有7件作品獲得年度大獎（Best of the Year）並頒發獎金。

台科大建築系陳建勳、賴翰宇、葉俊毅設計的碳捕集淨化塔，希望透過生物科技的技術，使用細菌以及基因改造的黃金葛，來試圖分解過度排放的二氧化碳，透過新興的過濾設計流程，並結合碳捕集的技術，達成永續資源的願景以及空氣品質的淨化。

葉俊毅分享，二氧化碳的過度排放已造成全球暖化加劇，更導致氣候極端變遷，而現今工業化發展下，環境污染問題也慢慢影響到人類的健康，因此希望這個建築設計安置在火力發電廠排放口，讓工廠的工作人員，不必再有罹患癌症的風險，當未來越來越多的發電廠安裝此項目，就可以進一步改善一整個地區的二氧化碳排放量，有效達到永續資源的新社會型態。

評審團表示，年輕設計師們致力於將作品與現今社會問題與永續問題，為了因應全球的快速變化找到解決方案，許多設計概念對快速變遷的環境提供解決方案也都符合聯合國的永續發展指標。此外，碳捕集淨化塔的靜態外觀可做為視覺地標，也提醒人們需要減少二氧化碳排放，創造更健康的環境。

另外，與iF設計競賽一起並列四大國際設計競賽的紅點（red dot）設計獎，近期公布紅點設計競賽大學排名，台科大居亞太第一。

台科大設計學院院長宋同正表示，雖然排名不是台科大設計教育的終極目標，但這項具國際指標的設計競賽，確實可以了解和展現台科大的國際設計競爭力。紅點獎的大學排名是累積過往5年內的獎項積分，今年台科大一口氣贏得5件最佳設計獎（Best of the Best）是排名第一的主因。