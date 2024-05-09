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越南生占境外生2成 大專輔導員研習學跨文化溝通

中央社／ 台北9日電

教育部近期在台北、台中舉辦4場次的境外學生輔導人員研習會，共有255人參與。由於越南是目前台灣境外生最大來源國，人數占2成，研習特別著重越南文化講習和跨文化溝通技巧

教育部今天發布新聞稿，112學年度在台越南學生高達2萬7491人，占整體境外生人數約2成左右，今年度的境外學生輔導人員研習會，特別安排越南籍講師分享。

教育部指出，研習的一般課程包括來台就學法規、留台及延攬機制、工作許可規定、居留證申請、簽證辦理流程等。另外，為培養輔導人員跨文化的溝通技能與諮商思維，課程中規劃文化溝通講座；同時考量身心障礙境外學生的特殊就學需求，邀請有經驗的講師分享。

進階課程則聚焦於校園性別友善議題，增進輔導人員對境外學生懷孕的受教權益維護與心理輔導，並安排壓力管理與自我情緒調適課程，協助輔導人員在繁忙的輔導工作過程中能察覺自身的壓力來源並予以紓解，並由專業諮商師分享境外學生跨文化適應與溝通的實務經驗。

教育部期待透過豐富多樣的課程安排，強化輔導人員的行政作業效能和輔導知能，並透過表揚績優人員和學校，激勵工作士氣，持續營造境外生在台就學的友善環境。

教育部 溝通技巧 越南

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