勇媽王燕莉腦麻兒成長 如今一起大學畢業

台灣將在2025年邁入超高齡社會，活到老更要學到老；一年一度的台北基督學院校園「金聲獎」，以英文、音樂、傳播三大主修培育學子品格與才藝兼備，勇奪首獎的大四傳播主修王燕莉，是位60歲的「大齡女子」，她的畢製專題人物以自己兒子、生命鬥士「宋修宏」作為訪問的主角，母子兩人今年夏天都將從大學畢業，傳為佳話。

王燕莉特別感謝上帝帶領她在耳順之年（60歲 ） ，即將從台北基督學院傳播主修畢業，很感謝主的恩典滿滿在這四年當中，用自己最熱愛的音樂來參加「金聲獎」歌唱賽事，她希望自己一生為主而唱。

王燕莉是一位堅毅的母親，兒子宋修宏曾為總統教育獎國小組得主、腦麻協會「一架輪椅凸台灣」選手，也獲得力克胡哲來台演講親自勉勵。這位「特殊生」、「身障者」在學習過程中，透過音樂找到自信並傳遞愛與信念，在多次高中與大學音樂比賽中贏得佳績。

宋修宏學習認識接納自己，理解尊重每個人的獨特 ，大學生涯充實不留白，參加歌唱比賽、開歌唱班 、開Podcast和Youtube頻道，讓自己的經歷可以幫助更多人，以生命影響生命。

王燕莉一路伴兒成長至今，如今台大外文系四年級 ，創新領域學士，將於今年與母親分別在兩個大學一起修完大學學分畢業，他們教養陪伴與學習的故事傳為美談，王燕莉的小組畢業深度訪談專題還特別以自己兒子--生命鬥士「宋修宏」作為訪問的主角。

王燕莉表示，選擇自己的兒子成為受訪主角，是透過小組討論和禱告，畢製團隊『織韻』劇組一致推舉，希望透過他的生命故事－因為有愛、所以無礙 ，堅持永不放棄，用生命影響生命成為更多人的祝福。

她特別感謝在拍攝期間，宋修宏雖因體力、課業繁重，卻仍積極努力配合，主動調度時間前往台北基督學院協助拍攝，積極配合，她以擁有這樣的兒子為榮。