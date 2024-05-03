勇媽王燕莉腦麻兒成長 如今一起大學畢業
台灣將在2025年邁入超高齡社會，活到老更要學到老；一年一度的台北基督學院校園「金聲獎」，以英文、音樂、傳播三大主修培育學子品格與才藝兼備，勇奪首獎的大四傳播主修王燕莉，是位60歲的「大齡女子」，她的畢製專題人物以自己兒子、生命鬥士「宋修宏」作為訪問的主角，母子兩人今年夏天都將從大學畢業，傳為佳話。
王燕莉特別感謝上帝帶領她在耳順之年（60歲 ） ，即將從台北基督學院傳播主修畢業，很感謝主的恩典滿滿在這四年當中，用自己最熱愛的音樂來參加「金聲獎」歌唱賽事，她希望自己一生為主而唱。
王燕莉是一位堅毅的母親，兒子宋修宏曾為總統教育獎國小組得主、腦麻協會「一架輪椅凸台灣」選手，也獲得力克胡哲來台演講親自勉勵。這位「特殊生」、「身障者」在學習過程中，透過音樂找到自信並傳遞愛與信念，在多次高中與大學音樂比賽中贏得佳績。
宋修宏學習認識接納自己，理解尊重每個人的獨特 ，大學生涯充實不留白，參加歌唱比賽、開歌唱班 、開Podcast和Youtube頻道，讓自己的經歷可以幫助更多人，以生命影響生命。
王燕莉一路伴兒成長至今，如今台大外文系四年級 ，創新領域學士，將於今年與母親分別在兩個大學一起修完大學學分畢業，他們教養陪伴與學習的故事傳為美談，王燕莉的小組畢業深度訪談專題還特別以自己兒子--生命鬥士「宋修宏」作為訪問的主角。
王燕莉表示，選擇自己的兒子成為受訪主角，是透過小組討論和禱告，畢製團隊『織韻』劇組一致推舉，希望透過他的生命故事－因為有愛、所以無礙 ，堅持永不放棄，用生命影響生命成為更多人的祝福。
她特別感謝在拍攝期間，宋修宏雖因體力、課業繁重，卻仍積極努力配合，主動調度時間前往台北基督學院協助拍攝，積極配合，她以擁有這樣的兒子為榮。
王燕莉表示，自己對於腳本撰寫和拍攝影片都還能上手，只是剪輯影片還要學習加強，這次畢製作品中自己的拍攝都有被引用而感到非常有成就感。拍攝期間雖因技術性、天候等問題阻礙進度發展，劇組團隊仍秉持風雨無阻，使命必達的精神，勇往直前。她期待不管是金聲獎和這次的畢製作品都能為大學生涯劃上完美句點。
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