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教授1年可收14生 台大國發所挨批

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文比對相似度標準等。 圖／聯合報系資料照片
台大去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文比對相似度標準等。 圖／聯合報系資料照片

台大去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文比對相似度標準等，系所近期陸續公布相關準則，以國發所為例，每學年指導教授至多收十四名學生。立委質疑，教師一年收逾十位學生，品質何在？但也有教授指出，部分科系確實需要較多學生分工研究計畫，不能一概而論。

以台大土木系為例，指導教授每學年至多收十二名學生為原則，指導研究生總人數以卅名為原則，學位論文原創性檢查的比對相似度應低於百分之廿五。國發所則規範專任教師每學年度入學新收指導博士生最多二位、碩士生（不含專班）六位、在職專班生六位。

台大資工系規範，每位專任教授每學年新收指導碩士班一般生人數上限為七位，但碩士一、二年級一般生，加計博士班一、二、三年級指導總人數上限則為十八位。台大外文系則規定，專任教授每學年新收指導研究生人數上限為三名，指導總人數六人。

不過國民黨立委葉元之質疑，國發所此舉形同要改不改、得過且過，是否依然還是要開後門，讓低素質的政治人物進來「洗學歷」。呼籲所方懸崖勒馬，不要讓畢業生蒙羞。

但也有不具名的大學教授表示，不同系所、領域狀況不同，指導教授可收學生數不能一概而論，也非多收幾人就一定有問題。

台大 教師

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