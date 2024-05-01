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紀念林茂生 成大台文系師生發起雕像重見天日

中央社／ 台南1日電

228事件受難菁英之一的台灣第1位留美哲學博士、成功大學第1位台籍教授兼圖書館創館館長林茂生。成大台文系師生發起活動，訴求放在地下室的雕像重見天日，以紀念他的貢獻。

成大台灣文學系教授蔣為文今天表示，林茂生的學生馬學坤捐贈林茂生雕像長期被放在圖書館地下室，凸顯林茂生受到不公平對待，因此發起真人雕像展，讓全民看見林茂生為台灣所做的貢獻。

蔣為文提及馬學坤發起募款捐贈這尊林茂生雕像，以及新台幣100萬元給成大圖書館。馬學坤後來再捐1億元給成大興建「照坤精密儀器大樓」，這是成大第1棟由校友捐贈興建的大樓。

今天在成大成功校區圖書總館發起林茂生真人雕像展，活動為期5天，由學生扮演林茂生真人雕像，並透過掃瞄圖卡獲得林茂生資訊，真人雕像也會以台語或英語回答提問。

對於台文系師生訴求，成大則是不予回應；至於媒體報導成大光復校區門口擺放「魯迅」雕像，校方則是否認，解釋「是藝術品『沉思者』」。

成大資料顯示，林茂生（1887-1947）取得日本東京帝國大學（東京大學）文學士及美國哥倫比亞大學哲學博士，以「日本統治下台灣的學校教育：其發展及有關文化之歷史分析與探討」為博士論文，成為台灣第1位關心教育議題而取得博士學位的台灣人。

林茂生一生奉獻教育工作，曾在長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學（同時擔任首任圖書館長10年）及台灣大學任教，精通日文、英文、德文等，支持實踐台灣語文現代化及標準化，建構以台灣母語為基礎的「台灣學」教育。

圖書館 成大

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