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東華學生餐廳紅茶大腸桿菌超標 改善後再檢合格

中央社／ 花蓮縣29日電
東華大學學生日前在社群發文反映，學生餐廳飲用水有怪味。 圖／翻攝Dcard東華大學版
東華大學學生日前在社群發文反映，學生餐廳飲用水有怪味。 圖／翻攝Dcard東華大學版

東華大學學生日前在社群發文反映，學生餐廳飲用水跟紅茶有怪味，校方採樣送花蓮縣衛生局檢驗，檢出紅茶的大腸桿菌超標。主秘廖慶華說，因飲用水未煮沸，經改善再檢已合格。

國立東華大學校內湖畔餐廳被學生投訴飲用水和紅茶有怪味，由於湖畔餐廳使用未經煮沸的過濾水，第一次檢驗生菌數過高，紅茶的大腸桿菌也超標。

東華大學主秘廖慶華今天告訴中央社記者，飲用水未煮沸，已請餐廳改善，再將飲用水送花蓮縣衛生局檢驗，今天收到檢驗報告已合格。

對此，餐廳回應，第一時間得知檢查不合格，立刻更換濾水設備，並再送檢，確認沒問題，未來會將過濾水煮沸後再提供給學生飲用。

大腸桿菌 東華大學 衛生局 超標 餐廳

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