建國啤酒廠變北科大校地，古蹟將活不了？爭議全解析

建國啤酒廠是少數能從日據時代生產啤酒至今的活古蹟，在文資人士眼中相當珍貴。但是北科大卻急著解決校地問題，確實也是當務之急。這場啤酒廠變地之爭在日前引發雙方人士激烈口角攻防戰。到底問題出在哪？活古蹟其實還是有和校地並存雙贏的方式？

4月16日上午，內政部國土管理署大門前，支持與反對的兩個團體對峙，一邊是台北科技大學（以下稱北科大）校友們，手持「工業推手、創業搖籃、還我校地、翻轉建啤」等看板，支持建國啤酒廠變更為北科大用地。另一邊，則是反對「割地」的文資人士與地方團體，抗議政府濫權奪地，堅決反對這椿1.83公頃的都市計畫變更案。

「為何北科大不能如台大？」這是來自北科大師生與校友的心底的疑問，

若將北科大與台灣大學，從學生人數及校地面積來比較，則可以明顯發現，北科大平均每位學生僅有約10平方米使用空間，相較台灣大學平均每位學生有40平方米。兩者就相差4倍。若能變更啤酒廠為用地，就能解決校地不足問題。

尤其北科大建校超過百年，至今培養超過200位上市公司老闆校友，更是創下台灣紀錄。難道不值得？

但是在重視保護文化資產的人士眼中，建國啤酒廠的意義又大不同。甚至有人認為這個規劃，是葬送了一個值得保存的活古蹟。

兩方團體聚集在此，正是當天上午內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案時間。由於外界仍有相當大歧見，此案最終雖退回內政部都審小組討論，相關計畫依程序送北市文資審議。

為何這椿為教育發展推動的變更案，會遭到文資人士與地方團體的強烈的反對？這場教育與文化保存的爭議，關鍵點究竟為何？以下完整解釋。

國土署審議建國啤酒廠都市計畫案，北科大校友與支持割地者坐在大門口表達訴求。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

建國啤酒廠，與北科大曾是同個年代的產物

建國啤酒廠又叫台北啤酒廠，成立於1919年，至今已經超過百年，是台灣第一座啤酒廠。2000年6月，台北市政府公告指定為市定古蹟，2006年11月登錄釀造大樓、儲酒室及包裝工場等3處為歷史建築，2011年再增2 處抽水井，納入歷史建築範圍。由於它從日據時代運作至今，仍能生產啤酒，在許多文資人士眼中，是相當希罕的「活古蹟」。

北科大創校於1912年，與建國啤酒廠屬於同一個年代。早在1971年時，北科大為配合台北市的都市發展，讓出約3.3 公頃校地，開闢成為現今的建國南路和忠孝東路。自此，北科大校園也被切割為東、西兩區，校地面積只剩下9.6公頃。

面對北科大學生人數不斷增加，從1997年、改制前的3800人，如今已經超過1萬3600人，增加超過3.5倍。北科大校長王錫福對此表示，現今正值培育國人人才之際，校地嚴重不足的困境，不僅無法將專任教師聘滿，教學研究能量也無法全力發揮，可以說是箝制北科大教學及產學研發的關鍵之一。

建國啤酒廠割地爭議。製表／張睿廷

行政程序與商業用途惹異議

歸納民間團體與文資人士的反對意見，主要包括：

1.中央逕行變更程序不正當。

環境法律人協會秘書長郭鴻儀指出，此案是內政部越權侵犯地方自治權限，亦不符合「重大建設」啟動的急切性與必要性。

台北市前文資委員陳彥良則表示，根據文資法第35條規定，古蹟所在地都市計畫之訂定或變更，應先徵求主管機關之意見。台北市文化局於3、4月曾發函予內政部要求提供相關計畫書，但行政院及內政部均未予理會。

以內政部及行政院對法條程序的了解，不可能不知道這些程序問題，中央政府面對北科大校友遊說，全推給抗議團體，撇清自己責任。

2.切割後新建的大樓用途不明。

台灣歷史資源經理學會副理事長黃俊達認為，按行政院計畫，北科大將可以在區內興建一棟高29層的大樓，是全部做校舍還是部分做商業使用並無說明。

反對人士認為，北科大許多大樓都有商用用途，包括億光大樓、國際先鋒大樓、誠樸大樓等，若不敷使用怎麼還能用做商業用途。

發揚建啤文資是大學社會責任

北科大校長王錫福。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

但是，王錫福表示，深深明白發揚建國啤酒廠的文化資產，是北科大持續推動大學社會責任USR的一環。他舉例，世界最好的古蹟維護，都是由大學管理維護的，如牛津大學圖書館、劍橋大學聖母教堂、倫敦大學以及台灣大學文學院。

在北科大校園內，也有管理維護歷史建築的實績，挹注超過億元修復校內市定古蹟紅樓、歷史建築一大川堂，正將一大川堂及校史館，展現古蹟活化的新風貌。

此外，建國啤酒廠目前最值得保存的珍貴生產線，不在這次變更校地範圍內，並不至於將所謂的「活古蹟」葬送了。

包括建築系、工業設計系及文化事業發展處的老師，都長年致力於歷史建物的維護。其中，光是建築系有三分之一以上的老師長期投入此領域。設計學院也有多位老師是文資領域的專家及委員。

王錫福進一步表示，取得建啤校地後，學校將以108年12月台北市政府第121次文資審議會，審查通過之修護再利用計畫為依歸，邀請校內外專家學者成立建啤修復再利用工作小組，進行文資修復與活化。

本校急需現有空間的使用，建國啤酒廠空間的規劃將會以現況使用為主，做為教室及實驗實習空間，沒有興建大樓與商業用途，未來使用皆會配合都市計畫核定內容。

學生使用空間與台灣大學差4倍

王錫福強調，北科大是全台第六的指標性大學，在教學及產學研發的卓越表現，QS世界大學排名第431名，近3年新生註冊率均達100％。AI、資安、半導體、太空系統工程研究所及綠能項等產業趨勢項目都已經啟動，土地不足已經成為無法迴避的課題。

一位從事科技業的北科大校友認為，投資教育就是投資未來，現在大學資源不足，除了教育部，不少是靠校友的支持，學校也盡力在活化資產，發展產學合作商機，來籌措財源，因此有限度的在校園內發展商業無可厚非，放眼各大學都有，不用過度解讀。

（本文出自2024.04.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）