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喊進步1秒贊助人捐100 清大校長高為元路跑籌募校內運動發展基金

中央社／ 新竹市27日電
清華大學113年環校路跑27日正式登場，校長高為元賽前發願要以挑戰自我方式為校內運動發展基金募款，若他的成績比去年進步1秒，贊助人就捐出至少新台幣100元，最後高為元的成績比去年進步了46秒。圖／清大提供（中央社）
清華大學113年環校路跑27日正式登場，校長高為元賽前發願要以挑戰自我方式為校內運動發展基金募款，若他的成績比去年進步1秒，贊助人就捐出至少新台幣100元，最後高為元的成績比去年進步了46秒。圖／清大提供（中央社）

國立清華大學校慶環校路跑今天登場，校長高為元賽前發願若成績每進步1秒，贊助人就捐至少新台幣100元給清華運動發展基金，他今天21分25秒完成4.2公里，較去年進步46秒。

國立清華大學在臉書Facebook發文表示，113年清華校慶環校路跑活動今天舉行，今年首次增加校外人士「清華之友組」，另有來自日本、印度的外籍生首度參與，共計3681人參加。

清華大學指出，校長高為元的路跑成績受到關注，原因是他賽前發願要以挑戰自我方式，為校內運動發展基金募款，若他的成績比去年進步1秒，贊助人就捐至少100元給運動發展基金，賽前已有不少人上網登記，表示要支持高為元。

高為元去年環校路跑成績為22分11秒完成4.2公里，獲得第5名，清華大學表示，高為元今年取得21分25秒成績，比去年進步46秒。

清華大學人員向中央社記者表示，校內運動發展基金將用於補助學生參與體育競賽、訓練器材費、運動代表隊醫療及防護員費、移地訓練費、獎學金、運動場地設施保養維護等。

清華大學人員說，高為元特別藉由此次路跑成績鼓勵外界支持，吸引不少人響應，由於基金募集沒有設定期限，民眾隨時可捐，日前有上網登記要力挺高為元的資助者將會收到「校長進步46秒」相關通知，由資助者自行決定要捐助多少金額。

募款 清華大學 路跑 運動

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