快訊

獨／台廠遭駭客公布機密…SpaceX資料一同外洩 連馬斯克都知道了

訕笑資源班惹眾怒！七寶媽三度道歉緊急關社群帳號 網翻黑歷史酸：去避風頭

童年全家擠一坪造假？徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嶺南畫派宗師歐豪年辭世 管中閔不捨：祝願逍遙天上 繼續瀟灑作畫

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
管中閔（右）2020年4月27日拜會歐豪年（左）。圖／取自管中閔臉書
管中閔（右）2020年4月27日拜會歐豪年（左）。圖／取自管中閔臉書

嶺南畫派宗師歐豪年25日辭世，享耆壽90歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他表示，昨晚才驚聞歐豪年老師辭世的消息，而他4年前的今天拜會歐豪年，「歐老師離了人間，祝願未來能逍遙天上，繼續瀟灑作畫」。

管中閔表示，今早他的臉書回顧的正是2020年4月27日他拜會歐老師，並承其贈字贈畫的貼文，看到更添感傷。

歐豪年1935年生於廣東，出身書香門第，家學底蘊深厚，後因侍從父母移居香港，1952年師從嶺南畫派名家趙少昂，用心學習嶺南派技法，並以寫生自我鍛鍊，於筆墨章法皆有獨到之處，年少即於各地參與美術展覽，1960年受聘為崇基學院（香港中文大學前身）中文系國畫科講師。

歐豪年自1970年受文大創辦人張其昀敦聘回台任教，受聘為美術學系、所專任教授，並擔任中華學術院主任、哲士。

管中閔（右）2020年4月27日拜會歐豪年（左）。圖／取自管中閔臉書
管中閔（右）2020年4月27日拜會歐豪年（左）。圖／取自管中閔臉書
管中閔（右）2020年4月27日拜會歐豪年（左），兩人合影。圖／取自管中閔臉書
管中閔（右）2020年4月27日拜會歐豪年（左），兩人合影。圖／取自管中閔臉書

台大 管中閔

延伸閱讀

嶺南畫派宗師歐豪年辭世 文化大學感念一生付出與奉獻

嶺南畫派宗師歐豪年辭世 文化部表哀悼與敬意

「拔管」張廖萬堅任教育部政次 藍委痛批：請強盜管老師

「拔管」張廖萬堅接教部政次 柯志恩：高教體系有疑慮

相關新聞

嶺南畫派宗師歐豪年辭世 文化大學感念一生付出與奉獻

嶺南畫派宗師歐豪年昨日辭世，享耆壽90歲，文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意。歐豪年自1970年回台任教，並受聘為中國文化大...

嶺南畫派宗師歐豪年辭世 管中閔不捨：祝願逍遙天上 繼續瀟灑作畫

嶺南畫派宗師歐豪年25日辭世，享耆壽90歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他表示，昨晚才驚聞歐豪年老師辭世的消息，而他...

聯手企業家開大師課程！大同大學校友盧明光：盼培養「受歡迎畢業生」

大同大學電機系校友、中美晶榮譽董事長盧明光宣布，9月將在大同開設「大師課程」，聯手國內各產業的企業家擔任教師，傳授實務經...

廢棄九孔池搖身變珊瑚農場！海大養殖5000株17種珊瑚

近年九孔養殖產業逐漸萎縮，部分魚塭被棄或改作為其他用途，另因棲地的破壞減少及環境汙染也讓珊瑚生存受到威脅。國立台灣海洋大...

文大遭控欲違法變更教職員薪資 高教工會向教育部檢舉

高教工會今天表示，文化大學高層日前以「遵守董事會決議」為理由，試圖違法變更教職員薪資，欲將數十年來均屬於薪資的固定1.5...

傳葉丙成內定教部政次 教團熱議 他憂以「網紅流量」思維辦教育

卓內閣新人事將於520上任，教育部長將由國立中山大學校長鄭英耀出任，今外傳教育部政務次長將由國立台灣大學教授葉丙成、前立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。