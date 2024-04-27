嶺南畫派宗師歐豪年辭世 管中閔不捨：祝願逍遙天上 繼續瀟灑作畫

嶺南畫派宗師歐豪年25日辭世，享耆壽90歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他表示，昨晚才驚聞歐豪年老師辭世的消息，而他4年前的今天拜會歐豪年，「歐老師離了人間，祝願未來能逍遙天上，繼續瀟灑作畫」。

管中閔表示，今早他的臉書回顧的正是2020年4月27日他拜會歐老師，並承其贈字贈畫的貼文，看到更添感傷。

歐豪年1935年生於廣東，出身書香門第，家學底蘊深厚，後因侍從父母移居香港，1952年師從嶺南畫派名家趙少昂，用心學習嶺南派技法，並以寫生自我鍛鍊，於筆墨章法皆有獨到之處，年少即於各地參與美術展覽，1960年受聘為崇基學院（香港中文大學前身）中文系國畫科講師。

歐豪年自1970年受文大創辦人張其昀敦聘回台任教，受聘為美術學系、所專任教授，並擔任中華學術院主任、哲士。