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面對國際化競爭 58大學共商合作及華語推展策略

中央社／ 台北26日電

高等教育的國際競爭日益激烈，58所大學代表近日參與高教基金會舉辦的講座，共同商討國際合作及推展華語教育的策略。教育部強調投入新台幣52億元經費，持續推動國際留才、攬才。

高等教育國際合作基金會今天發布新聞稿，「2024全國大學校院國際事務暨華語教育人員研習講座」今天在政治大學舉辦，會中邀請多名跨界專家分享，吸引58所大學、百餘名國際事務與華語教育人員參與。

教育部國際及兩岸教育司副司長廖高賢指出，近年持續推動國際攬才、留才，包括「促進國際生來台暨留台實施計畫」投入經費52億元，於歐美新南向國家設置海外基地。另也持續推動「華語教育2025計畫」、參與國際3大教育者年會、與多國合辦雙邊高等教育論壇等平台，吸引更多人才來台留遊學和學華語。

美國建高控股公司董事總經理莊熙平受邀演講「國際事務之創新策略與溝通思維」，他從建築專業出發，分享跨足創投、傳媒、文創等多元產業的實務經驗，引導各校檢視自身優勢，理解外國人視角，進而對準目標溝通客群，有效引進外部合作資源。

高教基金會表示，作為國內大專校院的交流平台，基金會將持續透過社群交流與專業耕耘，將台灣優質的高等教育推向國際。

溝通 華語 高教

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