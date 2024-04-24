悔念「錢」途好科系！頂大生因4件事身心俱疲想重考 過來人勸：這是必修課

剛踏入大學校園，大一生除了要適應與高中不同的上課環境外，還得重新建立屬於自己的朋友圈，難免會覺得壓力很大。日前一名就讀頂大的一年級生發文訴苦，快撐不住系所的課業壓力，不少課程和作業都讓他喘不過氣，原來想藉參加校內社團放鬆心情，但社團氛圍卻讓他更緊繃，而且在校都是一個人行動，孤單的氛圍讓他胡思亂想，燃起重考的念頭。

一名大一生在Dcard發文透露，自己讀的是外界認為「錢途」好的科系，不過剛入學不久，所有幻想就破滅了，他不僅要重新適應不熟的環境，還得面對比高中還累的課程和作業，甚至住宿生活也不太順利，碰上沒同理心的室友，加上自己有跨出舒適圈的恐懼，這些壓力一步步壓垮他的身心。

該名學生表示，原想透過參加校內社團和舞會來放鬆心情，但舞會的「高目的性」和社團氛圍，反而讓他喘不過氣。好不容易這學期逃離雷室友到外面租屋，但情況依舊沒改善，「剛開學我就每天失眠，完全沒有動力出門，整天待在租屋處甚至不吃飯，而且課業壓力也變更大，感覺已經快撐不下去了」。

該名學生也嘆道，因為上述情況導致好不容易建立的社交圈都打水漂，現在每天在校都是一個人行動，難免會胡思亂想。他也稱自己好像不適合目前讀的科系，別人或許會認為這科系很有「錢途」，可是他就覺得壓力很大、學不到東西，還產生重考念頭，卻也不知道一切重新來過，結果會不會變好，感到痛苦又煩惱。

貼文曝光後引發討論，許多網友紛紛留言勸世，他面對的煩惱其實就是每個人在大學必經歷的過程，「大學本身就不是為了你而設立的，你自己要調整，就算不合你的生活，能忍就忍，如果自己不喜歡，任意轉系轉學，到別的地方還是一模一樣，你要懂得善變，還要懂得怎麼察言觀色」、「這是上大學要克服的心境，你遇到的狀況跟我大一時候很像，給你中肯一句話，要學會和自己相處，找到屬於自己的生活方式」、「加油，上大學的確會有不同的體驗，不管是挫折或是奇怪的鳥事，都會把當初的願景都抹滅殆盡，但當你努力撐過這低潮後，你會漸漸成長起來，了解到自己其實是一個很棒的人」。

也有人建議該生尋求心理諮商協助，若真的撐不下去了也建議先休學保留學籍，「需要的話，真的可以利用學校諮商資源，好好的跟諮商老師聊聊！真的感覺你有憂鬱的傾向了」、「身心健康最重要，建議你先接受心理諮商輔導，之後可評估是否要辦理休學。你説不確定重考後會不會是你想要的結果，你還年輕可以給自己機會去嘗試，若結果真的不如預期，屆時再返原校復學也未嘗不可」、「我建議你趕快找學校輔導單位及系上的師長或相關人員探討一下，如果你的個性真的封閉自己，不要勉強，先辦休學一年，想去重考就放手去吧！考差了，換個環境也好，不要執著名校光環」。