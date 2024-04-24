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八大行業人員疑闖校園招募！隨機攔女大生還囂張拍片 校方稱將加強巡邏

中央社／ 台北24日電
近期有網友發文示警，疑似有八大行業人員進入大學招募人才。有大學今天證實此事，已立即通報校安，並請教官加強巡邏。示意圖／ingimage
近期有網友發文示警，疑似有八大行業人員進入大學招募人才。有大學今天證實此事，已立即通報校安，並請教官加強巡邏。示意圖／ingimage

近期有網友發文示警，疑似有八大行業人員進入大學招募人才。有大學今天證實此事，已立即通報校安，並請教官加強巡邏，同時發出安全宣導訊息，提醒師生留意。

媒體今天報導，近期有民眾在網路發文示警，表示看到3名疑似從事八大行業的男子闖入大學校園，在教室白板惡搞寫下「初入八大」等字，還隨機攔女學生搭訕，招募人才，並將一連串過程拍下上傳網路，囂張至極。

北部某大學校方向中央社記者證實，昨天有發現疑似八大行業的人員進入校園，學校已立即通報校安，但因為大學是開放校園，很難完全禁止校外人士入進入校園，學校已請教官加強巡邏。

此大學指出，學生事務處已發出安全宣導訊息，請師生提高警覺，如遇到校外不明人士進入校園招募人員、推銷商品或蒐集個資等狀況，立即通知校安中心或保全人員處理。

八大行業 校園 網路

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