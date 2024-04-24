北醫大與調查局簽署MOU 強化病歷、師生資安阻斷詐騙

台北醫學大學暨附屬醫院日前與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，北醫大體系與調查局將建立共同聯防機制、分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊；並推動資安演練及雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供支援，以成早期預警、緊急應變及持續維運。

根據調查局統計，近年新型態詐騙案件層出不窮，每年度偵破涉案的不法金額高達數十億元，其中個資外洩可說是詐騙案件根源，且學校及醫療單位遭受資安攻擊事件頻傳，這對擁有大量教職員生及病人個人資料的教育與醫療機構而言，資安防護不可輕忽。

北醫大體系日前與法務部調查局簽訂MOU，校長吳麥斯表示，北醫大體系重視資安議題，已派任副校長及副院長層級擔任機構資訊安全長，更優先於其他醫療機構，獨立設置資訊安全辦公室，持續投入預算及培養資安人才，落實體系資安素養提升、資訊資源向上集中、終端設備資安偵測及持續盤點資訊資產，掌握風險漏洞且即時修補。

調查局局長王俊力指出，北醫大體系管理眾多教職員生個資，其附屬醫院提供醫療服務的人數眾、病歷數量龐大，而個人病歷有別於一般基本資料，可從就醫紀錄得知個人身體狀況或家族病史，更具隱私性。

王俊力指出，若醫院相關資料外流至有心人士，除可能衍生各類刑事案件，若遭境外敵對勢力掌握，甚至可從而研析我國民眾健康狀況，強化資安防護機制確實有其必要，以降低個人資料外洩疑慮。