快訊

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

下午3時30分花蓮縣近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北醫大與調查局簽署MOU 強化病歷、師生資安阻斷詐騙

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台北醫學大學校長吳麥斯（左）日前與法務部調查局局長王俊力簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」圖／北醫大提供
台北醫學大學校長吳麥斯（左）日前與法務部調查局局長王俊力簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」圖／北醫大提供

台北醫學大學暨附屬醫院日前與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，北醫大體系與調查局將建立共同聯防機制、分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊；並推動資安演練及雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供支援，以成早期預警、緊急應變及持續維運。

根據調查局統計，近年新型態詐騙案件層出不窮，每年度偵破涉案的不法金額高達數十億元，其中個資外洩可說是詐騙案件根源，且學校及醫療單位遭受資安攻擊事件頻傳，這對擁有大量教職員生及病人個人資料的教育與醫療機構而言，資安防護不可輕忽。

北醫大體系日前與法務部調查局簽訂MOU，校長吳麥斯表示，北醫大體系重視資安議題，已派任副校長及副院長層級擔任機構資訊安全長，更優先於其他醫療機構，獨立設置資訊安全辦公室，持續投入預算及培養資安人才，落實體系資安素養提升、資訊資源向上集中、終端設備資安偵測及持續盤點資訊資產，掌握風險漏洞且即時修補。

調查局局長王俊力指出，北醫大體系管理眾多教職員生個資，其附屬醫院提供醫療服務的人數眾、病歷數量龐大，而個人病歷有別於一般基本資料，可從就醫紀錄得知個人身體狀況或家族病史，更具隱私性。

王俊力指出，若醫院相關資料外流至有心人士，除可能衍生各類刑事案件，若遭境外敵對勢力掌握，甚至可從而研析我國民眾健康狀況，強化資安防護機制確實有其必要，以降低個人資料外洩疑慮。

北醫大 詐騙 資安

延伸閱讀

共同聯防阻駭客攻擊 北醫大攜手調查局守護資安

資安院將提供即時諮詢 專案服務風險較高的企業以強化資安韌性

數發部：資安通報擴及民間 提升我國產業資安防護水準

量子電腦資安攻防戰！振生半導體首創PUF+PQC市場唯一最佳解方

相關新聞

北醫大與調查局簽署MOU 強化病歷、師生資安阻斷詐騙

台北醫學大學暨附屬醫院日前與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，北醫大體系與調查局將建立...

不遠千里 ！MSC地中海郵輪公司跨海金大招募人才

跨越半個地球、義大利MSC地中海郵輪公司昨天到國立金門大學舉辦一場特別的學生實習及就業宣講會，將提供金大生獨一無二的實習...

台東大學「一臂之力」募款逾300萬 可助30名弱勢學生

國立台東大學為扶持弱勢學生，發起「一臂之力」協力獎助學金專案，滿1個月共有17人次響應，募款超過300萬元，將可幫助30...

共同聯防阻駭客攻擊 北醫大攜手調查局守護資安

北醫大體系與法務部調查局簽署合作備忘錄，將建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，並推動資安演練，盼有助於早...

政大師生創作有聲動畫繪本 進駐寶藏巖光節

2024年寶藏巖光節「夜夢」日前開展，政大創新國際學院師生透過跨域和跨文化創作有聲動畫繪本，以信件集形式呈現，從寶藏巖居...

校長兼種花！高醫大70周年 校園百株玫瑰都是他親手種下

校長兼種花！高雄醫學大學校園新景點是一片「玫瑰園」，園內100株玫瑰全都是由校長楊俊毓一株株親手種下。他笑稱自己是「臨老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。