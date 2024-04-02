「不要再雷我了！」喊出內心煩惱 台師大舉辦首屆獅吼大賽

國立台灣師範大學日前舉行第一屆獅吼大賽，邀請學生在分貝計前吼出內心煩惱，學生大喊「我要放假」、「不要再雷我了」、「我好想睡覺」，釋放累計的壓力，也給予學生健康發洩的平台。

近年大專校院陸續辦理特色趣味比賽，中央大學日前辦理「擲松果測速大賽」，政治大學也曾辦理「發呆大賽」，近日台師大則辦理首屆獅吼大賽，鼓勵學生吼出內心的壓力，無論是愛情、工作、活動都能透過大吼抒發，且每位選手上台嘶吼完畢，都能迎接台下同儕的鼓勵和認同，展現同儕相互支持的力量。

學生會主辦人、學生黃莨騰表示，獅吼大賽希望可以給同學一個健康發洩的平台，安放生活中的情緒，調適自己的生活步調。學務長林玫君也前來一同參與獅吼大賽，鼓勵同學趁這次機會大聲吼出壓力，並多多利用校內心理健康資源。

參與學生Jill表示，平常在學校都會怕干擾到別人，這次活動有機會鼓起勇氣，肆無忌憚的大吼釋放。而最後冠軍則由健康促進與衛生教育學系113級陳同學奪得，他表示，在台下看著大家在吼就覺得身心舒暢，自己也釋放了壓力，真的很爽，希望可以多辦理這樣的活動。

另外，台師大也表示，學輔中心也辦理多元主題的班級講座、團體、工作坊，包含自我揭露、自我寬恕等議題，也有藝術療癒、拖延行為、性探索等團體，若同學壓力過大，無法自行解決，可以尋求學輔中心的幫助。