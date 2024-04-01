與大學合作最高5年4千萬研究補助經費 中研院揭首屆「中研學者」

中央研究院今日公布首屆「中研學者」獲選名單，獲選者最高可有每年新台幣800萬元、每期5年的研究補助經費。院外獲選者為國立中央大學地球科學系教授郭力維、國立清華大學數學系教授陳國璋、國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所教授許翺麟，及國立台灣大學經濟系教授黃貞穎，共計4位院外學者計畫獲選。另有3名中研院內學者獲選。

「中研學者」計畫112年推出，由中研院攜手國內大學，深化實質的學術合作與交流，獎勵我國55歲以下、副研究員或副教授以上學者具原創性之研究。獲選者最高可有每年新台幣800萬元、每期5年的研究補助經費。中研院編列「中研學者」計畫獎助經費予院外得獎學者，並以「中研學者」之名合聘。

中研院學術諮詢總會執行秘書邱繼輝表示，計畫採推薦制，院外各校至多推薦3名學者，本屆全國計有21所大學推薦各領域共42件計畫。為擴大各大學的優秀中生代研究人員參與，114年度中研學者計畫中各校推薦申請人數將增至5人。

另也從本年度「深耕研究計畫」中遴選3名學者，獲選為院內中研學者，分別為歷史語言研究所副研究員巫毓荃、資訊科技創新研究中心研究員修丕承，及細胞與個體生物學研究所研究員許惠真。

郭力維獲選計畫「實驗地震滑移之斷層泥摩擦特性」，試圖模擬地震斷層及地熱地體構造的狀況，研究斷層泥產生的地震滑動與摩擦演變，了解地震破裂、地熱應用，以及淺部火山地體構造相關的物理化學作用。

陳國璋獲選計畫「多體問題的奇異點分析與變分方法」，主要研究最小作用力解的各種定性和定量性質，期望在限制N體問題、缺乏對稱的N體系統，以及更廣泛的動力系統奇異點分析做出實質貢獻。

許翺麟獲選計畫「解析長壽基因型動物中發生『跨世代表現型復辟』現象之表觀遺傳機制」，預計透過全基因組 6mA 定序（NT-Seq）和全動物單細胞核 RNA 定序，剖析線蟲「跨世代表現型復辟」現象及抗衰老表觀標記之分子機制。

黃貞穎獲選計畫「感知與偏好的生物基礎」，預計透過設計行為實驗研究果蠅的時間偏好，並利用人體生物資料庫或進行全基因組關聯研究（GWAS）找出與偏好相關的基因，將數據與影像結合，提供基因影響偏好機制的進一步見解。

巫毓荃獲選計畫「療癒的身體：近代日本身體本位心理治療的歷史」，將探討二十世紀上半葉日本多種「身體本位」的心理治療法，包括在地化催眠療法、靜坐呼吸法、各種運動療法等，並從更多元的角度思考心理治療的可能性。

修丕承獲選計畫「間歇性微型機器學習: 智慧物聯網時代的範式轉移」，將開發跨裝置且高效的模型壓縮系統，帶領間歇性微型機器學習（Intermittent tinyML）發展，預期讓複雜的深度學習模型在微型裝置上高效運行。

許惠真獲選計畫「乙酰輔酶在調節內質體運輸以促進生殖系統穩態中的分子機制」，將透過乙酰-CoA 羧化酶（ACC）研究脂質代謝的機制，有望為脂質代謝和蛋白質運輸缺陷相關疾病提供治療機會。

●114年度中研學者計畫預計於113年4月初公告徵件訊息，詳情請參見中研學者計畫網頁更新資訊：https://daais.sinica.edu.tw/posts/169569。