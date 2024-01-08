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東方設大校地 高科大接收

聯合報／ 記者宋原彰徐如宜／高雄報導
東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片
東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片

位於高雄湖內區的東方設計大學今年7月底將退場，國立高雄科技大學已爭取在東方校區，成立「高科大產學合作園區」，獲教育部與行政院支持，預計成為高科大第6個校園；東方設大校長蔡匡忠認為，能讓高等教育延續下去，樂見其成；地方議員建議，結合產業開設課程、培訓人力，絕對是正向提升。

東方設計大學去年5月向教育部申請112學年度停招，全校634名學生、51名教師今年辦理安置，預計113學年度開始到安置學校就讀。高科大去年底經校務會議討論後，校方同意接收東方設大9公頃校地，規畫作「高科大產學合作園區」，已透過教育部向行政院送出申請公文。

高科大校長楊慶煜表示，高科大5個校區包括建工、燕巢、第一、楠梓及旗津校區，多位在高雄中、南區，考量北區許多產業區塊，東方校地交通便利，可作為高科大北高雄據點，提供人才進修及產學合作服務，經校內同意討論後已回報教育部，執行後續程序。

蔡匡忠表示，東方設大停辦很可惜，高科大接收校地，將原處再做教育用途，樂見其成，希望讓台灣高等教育繼續壯大。

市議員黃明太說，地方對此絕對歡迎，該校地理位置佳，鄰近有工業區、路竹科學園區，未來也有捷運，期許高科大在此開設產業相關課程，有助地方人力養成、產業需求。

教育部 議員

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