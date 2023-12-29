跌破淹水線 19校註冊率不到6成

教育部昨公布一一二學年各大專校院新生註冊率，共有十九所未達六成「淹水線」，與去年持平，其中高苑科大今年六月才因台鋼集團入主後，獲教育部解除專案輔導，但今年註冊率僅僅百分之十五點七，為全台最低，其餘十八所學校還包括國立台東專科學校、真理、中華、大葉等校。

對此，高苑科技大學主秘葉怡君表示，因六月才解除專案輔導，來不及辦理招生行程所致，今年已有台鋼集團挹注資金四點八億元，校務運作恢復如常，未來加強與公私立公司建立產學合作。

19大專校院「淹水」 製表／生活中心

根據教育部統計，今年有十一所大專校院註冊率達百分之百，分別為清大、成大、中興、陽明交通、中央大學、台科大、北科大，以及兩所宗教學院一貫道崇德學院、唯心聖教學院，私立技專則有明志科大和新生醫護管理專科學校入榜。

此外，今年也有十九所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，除了三間宗教性質學校外，國立台東專科學校註冊率僅五成一，也是唯一入榜的公立學校；私立大學則包括中華大學、大葉大學、長榮大學與玄奘大學，註冊率約在五成多至四成，真理大學則僅有兩成五。

技專校院註冊率未達六成者包括建國科大、中國科大、遠東科大、東南科大、修平科大、宏國德霖科大、元培醫事科大、大漢技術學院以及慈惠醫護管理專科學校，另高苑科大註冊率僅百分之十五點七，為所有大專校院中註冊率最低的一校。

根據歷年統計，去年註冊率未滿六成同樣為十九校、一一○學年七校、一○九學年則為十二校。其中國立台東專科學校、真理大學、長榮大學、大葉大學、修平科大、宏國德霖科大、高苑科大、慈惠醫護管理專科學校等，已連續兩年入榜，遠東科大更是連三年上榜。

真理大學表示，面臨少子化挑戰，學校投入更多經費照顧學生，今年各類獎學金達四千萬元，平均每名學生每年獲得一萬元以上獎學金，另持續朝海外拓展，近六年境外生註冊人數成長十倍。

大葉大學表示，受少子化衝擊，學校規模縮小，將進行系所調整，另持續投注經費提供高品質學習環境。

遠東科大指出，面對少子化強襲，學生人數減少，校方透過創新轉型及產學鏈結，並與奇美醫療財團法人合作，培育高齡健康照護、智慧護理與運動健康專業人才，以提高學生的就業競爭力。長榮大學則不予回應。

另外，教育部昨也一併公告學校最新可用資金，僅四所準退場和退場學校可用資金為負數，全台大專校院中，明志科大可用資金達八十四億最多，更勝台大八十三億元。