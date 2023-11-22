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推節能減碳獲肯定！ 弘光科大獲國家環保銀獎 連續5年得獎

中央社／ 台中22日電
弘光科技大學獲頒國家環保銀獎，是連續5年獲獎。 圖／本報資料照
弘光科技大學獲頒國家環保銀獎，是連續5年獲獎。 圖／本報資料照

弘光科技大學昨獲頒國家環保銀獎，是連續5年獲獎，此外11月先後獲得3個永續大獎，代表學校落實聯合國永續發展目標、善盡大學社會責任、積極推動節能減碳的成效獲各界肯定。

弘光科大今天發布新聞稿表示，國家企業環保獎21日舉辦頒獎典禮，校長黃月桂代表學校領獎。黃月桂表示，11月學校連續拿到3個永續大獎，國家企業環保獎邁入第五屆，學校今年獲得銀獎，已連續5年得獎。

她表示，弘光近年來以聯合國永續發展目標（SDGs）、ESG（Environmental環境保護、Social社會責任、Governance治理）為核心結合校務發展計畫執行五大策略，培養跨領域人才導入新興產業、促進產學研發成效、提升國際交流、打造綠色友善校園及提升高教公共性、善盡大學社會責任。

兼任安全衛生暨環境保護室主任的副校長蘇弘毅指出，學校從學生入學端到就業、升學端的整體運作流程串聯SDGs相容的治理與運作，勾勒永續發展教育脈絡，並以扎根10年的行動為基礎，提出三大淨零策略，有節能減碳、再生能源、碳補償，且自2010年起至2022年溫室氣體排放已減少26%，可望於2030年達成減半的目標，2050年實現淨零排放。

蘇弘毅表示，學校配合政府推動環保政策，像認養苗栗縣白沙屯漁港海岸686公尺，助環境部拍惜食教育影片，響應環保餐廳政策提供健康、環保、低碳之供餐及用餐環境，用在地食材創新料理幫助農民行銷農特產，響應綠色辦公措施多達28項，鼓勵教職員工及學生參與民間或國際環保活動，推動或贊助環保公益活動。

減碳 聯合國 食材 弘光科技大學

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