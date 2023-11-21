非英美名校學歷=廢紙？父阻赴韓留學稱「在台沒人理」 網揭殘酷現實

出國讀書是不少人的生涯規劃之一，但海外留學所費不貲，對未來職涯是否真正有助益，也成主要考量。一名大三生網友在Dcard發文分享，從小就夢想當中韓翻譯員，因此畢業後想赴南韓的韓語翻譯研究所就讀，不料爸爸卻認為台灣公司僅會承認普遍熟知的外國大學，如美國哈佛、英國劍橋大學等，即便讀到南韓最高首府「首爾大學」也沒用，對此他則相當不解，疑惑「國外學歷非英美名校=廢紙？」

原PO舉例，如中國大陸的北清交（北京、清華、交通大學）、新加坡國立大學、日本東京大學、美國的康乃爾、普林斯頓大學等等，都是世界一流的學校，讓他疑惑「台灣企業怎麼可能不承認？」然而原PO卻得到爸爸回覆「你說的一半以上我都沒有聽過」，並認為英美的頂尖名校在台灣都只能跟四大平起平坐，更直言讀韓國、日本、新加坡大學「在台灣根本沒有人會理你」、「讀個文化，說不定還比這些國家的好用」。

貼文一出，有網友點出殘酷現實，「我覺得如果能上這種世界頂尖大學的學生，應該真的沒有幾個會回去台灣發展」；不過也有人認同原PO父親看法，「我覺得你爸說的是事實，與其說老闆見識少，不如說是很多人都是專精自己的那塊，在他或她熟悉的範圍就有很多熟知的Candidate（求職者）了，變成他不需要去知道那些事情」、「在台灣找工作的話，台大和海歸平起平坐沒錯，幾乎很少有只收國外學位的職缺」。

然而多數網友則認為原PO父親眼界太窄，「公司行號看領域吧？當韓文翻譯的話，就算讀哈佛韓文系也怪怪的」、「接觸過很多台灣老人眼光狹隘不自知，且不願意接收新的資訊，甚至還覺得自己很懂」、「你爸的思維真的笑死人了，夏蟲不可雨冰」、「國外學歷的話只承認名校沒錯，但範圍不只有英美名校這麼狹窄，你舉例的那些也算是很好的學校了」、「要不你爸孤陋寡聞，要不就是不想花錢送你出國，麻省哈佛劍橋牛津都是世界排行前十的大學，首爾大東大新加坡理工也排前五十，跟台灣四大（台大、清大、陽交大、成大）平起平坐？企業老闆都沒聽過？笑死人了，語言學校另當別論就是了」。