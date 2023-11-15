慨捐千萬美金積蓄 政大校友魏明光：為台灣再做一點事

國立政治大學今天舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式，由校長李蔡彥代表政大，與新聞系校友魏明光簽約。政大獲捐1000萬美元卓越發展基金，魏明光也表示，希望在人生的黃昏時刻，為台灣再做一點事。

政大新聞系29屆校友魏明光畢業後赴美深造，就讀密蘇里大學新聞學院期間為籌措生活費，便赴中餐館工作，因緣際會下赴費城開中餐館並投身房地產業，事業有成後捐出畢生積蓄1000萬美金，相當於3.2億台幣，也創下政大近10年來個人捐款最高額度。

魏明光表示，於政大畢業已逾半個世紀，對養育自己的台灣始終念念不忘，而年紀愈大，思鄉之情也愈濃厚，基於對家鄉的熱愛，去年寫了一封信予政大，首度表明欲回饋政大的心願，「在這個黃昏時光，為台灣做一點事。」

據了解，當年魏明光於美國學成後，曾受政大教授邀請返台到報社任職。但魏明光說，當年確實有一番掙扎，由於當時已進入華盛頓律師事務所工作，本來想工作一段時間賺點錢再返台，但後來一再延遲，也和新聞業失之交臂。

但魏明光說，雖未能投身新聞業，但支持新聞業仍是人生志業。和同窗的書信往來中，常討論到台灣的媒體環境不佳等話題，深感要於現行的新聞環境恪守素養又能創新，實屬不易。為此，捐款除設置全校性獎學金外，也盼比照美國普立茲獎模式，設置傑出新聞工作者專業獎、貢獻獎，鼓勵新聞從業人員改善報導，藉此增進新聞傳播事業責任心和使命。

魏明光指出，「設置卓越發展基金只是開始。」還有很多使命待完成，期許為政大傳播學院注入能量，幫助才華洋溢的學子追求卓越，進而改善媒體環境。

魏明光同窗、前教育部長鄭瑞城則表示，魏明光非常重情義，當年赴美求學，一名留學生曾請魏明光吃了一頓豬排漢堡。魏明光當年受惠於人，至今仍盼找到這位學長當面致謝，可說是一頓豬排漢堡念了一輩子。

鄭瑞城也形容，魏明光就像從畫中走出的古人，在美國打滾50年幾乎不變。但其氣度大，要求15年內花完捐贈款，捐贈款除回應社會對大學的提拔，另一部分則是欲處理新聞報導淺碟化的痛腳，和台灣現下需求相呼應，也是捐款最特別的意義。

李蔡彥表示，捐款設置的優秀獎學金定義將更多元，除學業獎勵外亦鼓勵學生投身公益、赴產業實習或擔任國際志工等；再者是成立新聞傳播講座，引進國內外實務經驗人才，結合學界和產業。希望獎學金最快能於下學年度運作，會盡快定案。